Los posibles sustitutos de Cristiano Ronaldo

Google Plus

Tras nueve años en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo, quien fue en su día el fichaje más caro de la historia, abandona el Real Madrid y abre una nueva etapa en la Juventus. El club blanco busca un heredero para el número 7 y son varios los nombres que suenan.

Neymar Jr

El brasileño lleva sonando prácticamente desde que salió del Barcelona para el conjunto blanco y parece ser el favorito de la directiva. Su fichaje no sería sencillo ni mucho menos barato, sin embargo, el crack brasileño parece ser el que mejor nivel daría. Tras una gran temporada en el PSG, pese a su lesión, es avalado por gran parte de la afición.

Kylian Mbappé

El favorito del presidente y de la afición. Con tan solo 19 años ha deslumbrado a todo el mundo con un increíble Mundial y una aún mejor temporada en el PSG. Su salida no es para nada sencilla, el PSG cree tener en el la cara del club y, salvo que el Fair Play Financiero haga que su opción de compra no pueda ser realizada, el jóven francés se quedará en París.

Eden Hazard

Pese a su irregularidad, el Belga es uno de los favoritos por la facilidad de su fichaje en comparación con Neymar Jr o Kylian Mbappé pues, el Chelsea no jugará Champions la próxima temporada, lo que hace el Eden no quiera seguir en el club londinense, además, el buen mundial que ha hecho hace que Florentino ponga sus ojos en él, como ya hizo con James Rodríguez en 2014.

Harry Kane

El jugador inglés del Tottenham no es una prioridad pero llegaría en caso de no producirse la llegada de alguno de los anteriormente mencionados. Su alto precio en comparación a la calidad que aportaría no termina de convencer en el Real Madrid que, además, evitaría negociaciones con Levy, presidente de los Spurs.