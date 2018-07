Quique Setién: "Luis Enrique entiende lo que a los españoles nos gusta"

En medio de la concentración del equipo verdiblanco esta pretemporada en Montecastillo, el entrenador bético salió a rueda de prensa donde se ha referido a los temas de actualidad como el nombramiento de Luis Enrique y los rumores que le ubicaban como posible entrenador de la selección.

Ante los medios, Setién asegura que nunca recibió una llamada de la Federación para contar con sus servicios: “Lo he vivido como vosotros. No ha habido ninguna llamada en ningún momento. Lo he visto como una posibilidad irreal totalmente porque yo tengo un contrato en vigor que siempre respetaré y salvo circunstancias muy especiales que no son en este sentido, jamás rompería un contrato que tengo firmado, salvo como digo en circunstancias que el club tiene conocimiento de cuáles son”.

Luis Enrique va a ser un entrenador extraordinario.

Entre otras cosas, durante la rueda de prensa se hizo mención de la cláusula que tiene el entrenador verdiblanco, el propio Setién dejó claro que nunca se marcharía del Betis mediante pago de su cláusula: “Es verdad que hay una cláusula, pero para mí vale más una firma. Me parecía absurdo porque hay entrenadores en paro que podían hacer ese trabajo. Lo que sí me gustaría, como ha sido el caso, es que el seleccionador mantuviera la misma idea de estos 10 últimos años que tanto nos ha dado y con la que tanto hemos disfrutado”.

A la pregunta del nombramiento de Luis Enrique como nuevo entrenador de la selección, Setién dejó clara sus preferencias y su conformidad con el nombramiento del asturiano: “No es una cuestión de idea de juego sino de hacer bien las cosas. Pero a mí, por mi preferencia, quería que hubiera continuidad a estos 10 últimos años y así ha sido. Luis Enrique va a ser un seleccionador extraordinario, entiende lo que a los españoles nos gusta y lo va a hacer bien”.

Por último, Quique Setién aseguró que cambiar de estilo no habría sido una buena idea: “Por supuesto que sería un error manifiesto. He vivido la otra etapa, sé lo que éramos y sé lo que hemos sido últimamente. Todos hemos disfrutado con cómo ha jugado la selección. Puedes pensar que es cosa de jugadores, algunos lo entienden más o menos, pero todo bien hecho, bien explicado y bien entendido sale, todo es bueno cuando lo haces bien. Y lo que necesitamos es que lo que hacemos lo hagamos bien”.