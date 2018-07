Sergio Peña jugará cedido en el Tondela

Google Plus

En el comienzo de la pretemporada del Granada CF, una de las grandes ausencias fue la de Sergio Peña, que se encontraba cerrando flecos para su cesión al Tondela por una temporada. El club granadino ha hecho oficial este viernes el préstamo del jugador al equipo portugués, cuyos intereses deportivos también gestiona Hope.

Peña fue uno de los jugadores del cual se esperaba más rendimiento del obtenido la temporada pasada. El mediapunta peruano no se asentó como titular y sus convocatorias con Perú mientras había Liga en Segunda hicieron que se perdiera varios partidos. A pesar de haber estado en la fase previa del Mundial, Peña finalmente fue descartado de esa lista de 23 que formaron parte del la Copa del Mundo tras levantarle la sanción al capitán Paolo Guerrero, que ocupó su lugar. Este año, Peña no tendrá problema cuando sea llamado por la selección peruana y no se perderá partidos de liga ya que militará en en un equipo de la Primera División de Portugal y sí para la competición.

El mediapunta Sergio Peña ha disputado un total de 1.241 minutos en la última temporada en el Granada CF, ha marcado un gol y ha dado tres asistencias en 19 partidos con la elástica rojiblanca. Ahora, en Portugal, Peña buscará seguir creciendo y el Granada evitará una de sus fichas más altas tras tener más bajo el límite salarial.

Otro factor determinante para la salida de Peña hacia el Tondela ha sido el ocupar plaza de extracomunitario ya que Nicolás Aguirre, nuevo fichaje, también ocupa una plaza de extracomunitario sumada a la del colombiano Adrián Ramos. En Segunda División, los equipos solamente pueden tener dos jugadores extracomunitarios, por los tres permitidos en los de Primera. Por lo tanto, Peña es el extracomunitario que sale de la plantilla del Granada CF para la próxima temporada 2018/19.