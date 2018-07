Un adiós definitivo

Todo principio tiene un final. Tras varios años plagados de duda sobre la continuación de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, el portugués ha dado el paso definitivo abandonando las filas madridistas. El no llegar a un acuerdo con el club y la aparición de la Juventus, dio a Ronaldo el empujón que faltaba para romper su relación con el conjunto blanco.

Varios años de incertidumbre

La primera vez que surgieron las sospechas sobre la posible marcha de Cristiano Ronaldo del Real Madrid fue en el año 2013. En dicha temporada, José Mourinho se encontraba como entrenador del equipo merengue. Ese año, se especuló sobre el posible deseo del jugador portugués de regresar al Manchester United, un club que siempre ha estado pendiente sobre Ronaldo por si surgía un posible retorno del jugador a Inglaterra. Unos meses más tarde resurgiría otro rumor, esta vez con el Paris Saint-Germain, equipo que en alguna ocasión ha tenido la vista puesta sobre el ya ex jugador del Real Madrid. Pero no fue hasta el año 2015 cuando este rumor cobró más fuerza coincidiendo con la llegada de Rafa Benítez al Real Madrid. Las cosas parecían haberse calmado con la llegada de Zinedine Zidane al banquillo blanco como entrenador, pero el verano pasado nuevamente los rumores recobraron fuerza. De hecho, algunos diarios internacionales se hicieron eco de las supuestas ansias que tenía el portugués de abandonar el club madridista. Después de un tira y afloja constante, llegó la decisión definitiva y en el momento menos esperado. La final de la Champions League con la posterior victoria del Real Madrid fue el escenario donde el portugués dejó entrever sus intenciones de marcharse del equipo en el llevaba jugando 9 años.

Sus declaraciones tras la Decimotercera

El delantero, que fue entrevistado por los medios tras el triunfo del Real Madrid, declaró ante las cámaras que “Fue muy bonito estar en el Real Madrid’’ y que hablaría en los días posteriores a la celebración. Esta intervención del portugués causó un gran revuelo y polémica en la prensa de todo el mundo y sobre todo en la afición madridista, llegando incluso a dejar en un segundo plano la victoria del decimotercer trofeo europeo que conseguía el conjunto blanco por tercera vez consecutiva (2016, 2017 y 2018)

Tras la celebración, Cristiano Ronaldo pasó por zona mixta para dar una explicación sobre sus anteriores afirmaciones: "Quizás no debería haber dicho lo que dije. En unos días hablaré, no me escondo. Las cosas no se arreglan sólo con dinero y la vida no es sólo gloria. No tengo envidia de nadie, mis compañeros me han ayudado a ganar los títulos individuales y colectivos. No puedo asegurar que vaya a seguir, no es que no me sienta valorado. No quiero borrar este momento, he ganado balones de oro gracias a mis compañeros. No es el momento correcto ahora para hablar de situaciones personales el día que hemos hecho historia", señaló Ronaldo.

Fichaje con la Juventus

El pasado martes 10 de julio, el Real Madrid emitió un comunicado en su página oficial donde declaraba que el portugués Cristiano Ronaldo sería traspasado del club español Real Madrid al italiano Juventus. En dicha notificación, agradecían al jugador su paso por el equipo y todo lo que había brindado a este. "Hoy el Real Madrid quiere expresar su agradecimiento a un jugador que ha demostrado ser el mejor del mundo y que ha marcado una de las épocas más brillantes de la historia de nuestro club y del fútbol mundial".

Posteriormente Cristiano ha publicado una carta de despedida, también en la página del conjunto blanco. En dicho escrito aseguraba que los años que había pasado en el Real Madrid y en la capital española habían sido posiblemente los mejores y más felices de su vida. "He reflexionado mucho y sé que ha llegado el momento de un nuevo ciclo. Me voy, pero esta camiseta, este escudo y el Santiago Bernabéu los seguiré sintiendo siempre como algo mío esté donde esté", declaró Cristiano en su escrito, dando gracias además a todos los miembros del club y a sus compañeros de equipo.

Una trayectoria admirable

Se ganó el corazón de los madridistas el día de su presentación con el ya conocido ‘’Un, dos y tres… ¡Hala Madrid!’’. Lo que nadie sabía es que el portugués iba a desempeñar casi una década prodigiosa en el club. Cristiano Ronaldo deja el Real Madrid con 16 títulos después de nueve temporadas, entre ellos cuatro Champions League, tres Mundiales de Clubes, dos Ligas, dos Copas del Rey, dos Supercopas de España y tres Supercopas de Europa. Comenzó heredando el número 7 del que fuera capitán del Real Madrid, Raúl González Blanco. En sus primero partidos de Liga, anotó contra el Racing de Santander por primera vez en su carrera cuatro goles en un partido. En diciembre del 2010 se situó con más de 20 goles en menos de 20 partidos en todas las competiciones, terminando con el mejor registro de su carrera (48 goles en total). El 20 de abril de 2011 se disputó la final de la Copa del Rey que enfrentaba al Real Madrid y al F.C. Barcelona. En dicho encuentro, Ronaldo anotó un gol en el minuto 102 de la prórroga y que significaba el 18.º triunfo de Copa para el club blanco. En la siguiente temporada, alcanzó los 100 goles con la camiseta del Real Madrid en apenas dos temporadas. Además, comenzó la temporada 2012-13 marcando en la ida de la Supercopa de España ante el Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou, convirtiéndose en el único madridista de la historia que conseguía marcar en cuatro visitas consecutivas al campo barcelonista. En su paso por el Real Madrid consiguió cuatro Balones de Oro (2013, 2015, 2016 y 2017), tres Premios UEFA al Mejor Jugador en Europa y tres Botas de Oro. Sin duda alguna, nunca será olvidado por la afición madridista.