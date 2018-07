Primer amistoso del año aprobado

Google Plus

El primer equipo de la Real Sociedad disputó su primer amistoso de pretemporada ante un combinado de jugadores del Sanse más jugadores de la Real C. Como ha acostumbrado Garitano desde el primer día de entrenamiento, la intensidad fue la tónica dominante, y el de Bergara no paró de dar indicaciones o hacer correcciones a sus jugadores. El marcador, aunque en días como hoy no importe en absoluto, fue de cuatro goles a cero a favor del primer equipo, algo más que esperado.

Primera parte: una posible plantilla titular

En los primeros 45 minutos de juego, saltaron al terreno de juego del José Luis Orbegozo estos once jugadores: Rulli en portería; Zaldua, Aritz, Llorente y Kevin en defensa; centro del campo para Illarramendi, Zurutuza y Sangalli; y por último, Juanmi, Willian José y Oyarzabal en ataque. Lo que la temporada pasada (a excepción de Sangalli) podía haber sido tranquilamente una alineación titular. ¿Jugadores a destacar? Zaldua con su inestimable esfuerzo, Sangalli dando chispazos de calidad y Willian José tirandosé más a la banda para dejar a Oyarzabal y a Juanmi por el centro.

Oyarzabal abrió la lata en el minuto 4 gracias a un pase de la muerte de Juanmi y Willian José marcó el segundo de penalti en el 33 de partido.

Segunda parte: minutos para los menos habituales

Si bien la primera parte jugaron los más usuales titulares, en la segunda mitad saltaron al césped jugadores que suelen contar con bastantes menos minutos: Zubiaurre bajo palos (cubriendo la baja por sobrecarga de Moyá); Gorosabel, Le Normand, Lapeña y De la Bella en la zaga; en el centro Zubeldia, Pardo y Capilla; y en la faceta ofensiva Concha, Bautista y Merquelanz. En este equipo, Zubeldia y Pardo trataron de llevar la batuta del juego y Concha darle pinceladas atractivas en ataque.

Concha marcó el tercero para sentenciar en el 72 de partido gracias a un magnífico remate cruzado a la escuadra de Garrancho. En el minuto 87, Merquelanz finiquitaría el partido con un cabezazo previo a un centro medido de Capilla.