Amaya volverá al Rayo Vallecano

La vida de Amaya siempre ha estado vinculada al Rayo Vallecano. Desde bien pequeño se ha empapado de los valores que inculca el equipo de la franja. Precisamente porque el canterano conoce a la perfección cómo se produce la formación en las categorías inferiores del equipo, no descarta formar parte de esa enseñanza en un futuro. El propio central lo ha reconocido en una entrevista que ha concedido a AS.

Amaya no descarta volver al Rayo Vallecano

El que para muchos siempre será el eterno capitán ha tenido que abandonar el equipo de su vida debido a que la renovación no pudo producirse. A pesar de los más de 250 partidos defendiendo la elástica franjirroja, el defensa fue perdiendo protagonismo durante la campaña que los de Míchel ascendieron a Primera División. La titularidad casi asegurada de Dorado y las buenas actuaciones de Velázquez en primer lugar y de Abdoulaye Ba posteriormente le hicieron ser el cuarto central. Solo participó 18 partidos y anotó un gol frente al Oviedo en la primera jornada.

El central, que aún se plantea jugar algún que otro año más, tiene los niveles de entrenador uno y dos, y no descarta ponerlos en práctica en el que era, hasta hace poco menos de un mes, su equipo: "Tengo los niveles uno y dos de entrenador, me los saqué en Sevilla. Me falta el tres, el nacional. Ya se lo he dicho al presidente… Dentro de dos o tres años cuando deje de jugar, me gustaría entrenar a los niños y enseñarles los valores de este club y transmitirles mi experiencia", afirmó el defensa en AS.

Amaya tratando de forcejear con otro jugador | Fotografía: Beatriz Cobos

El experimentado futbolista ha dejado un bonito recuerdo en Vallecas después de todo lo que ha dado al equipo en las diferentes categorías que el club madrileño ha militado. Por lo que Amaya, uno de los jugadores más queridos en la grada, podría volver a su casa en unos años.