Heineken, propiedad de Cruzcampo, no renovará su patrocinio con España

Google Plus

Heineken, propietaria de Cruzcampo anunció hace días que no renovará el contrato de patrocinio que le vincula a la selección española desde hace diez años. El próximo 31 de agosto terminará su contrato que le une a la selección y con ello dará por terminado su participación y colaboración con la selección.

La marca ha señalado el fin de esta unión con estas palabras: “La honestidad que caracteriza a Cruzcampo, su estrecha relación y el apoyo que siempre ha demostrado al equipo nacional nos han llevado a comunicar esta decisión a la Real Federación Española de Fútbol con la mayor agilidad posible, para facilitar los trámites y minimizar los efectos que pudiera ocasionarle”.

Marcos Tarancón, director de relaciones corporativas de Heineken, mostró su preocupación con las declaraciones realizadas hace un tiempo por el presidente de la Federación, Luis Rubiales, cuando señaló el gasto que la antigua directiva había firmado en los viajes que había pactado la Federación, donde algunos patrocinadores como Cruzcampo estaba metida. Al final los viajes no se hicieron por miedo a dañar la imagen de la marca.

Pero tras los supuestos rumores de la posible no renovación que se vinculaba a discrepancias con el actual presidente de la Federación, la marca holandesa ha señalado que su desvinculación con la selección española no se debe a motivos que no sean estrictamente comerciales.

Así se pone fin a diez años de patrocinio donde la marca de cervezas se ha sentido identificada con la selección española. Se termina una relación comercial con el patrocinador más antiguo, donde la marca Cruzcampo ha realizado numerosos eventos y spots con jugadores de la selección española, siendo uno de ellos el más visto, el realizado en la final de la Eurocopa 2012.

La selección española tenía un contrato con Cruzcampo a razón de unos 3 millones de euros, ahora toca renovar y negociar con los otros patrocinadores que tiene la selección, como Pelayo y Movistar. Aunque antes de partir a Rusia, la selección obtuvo nuevos contratos con marcas como CaixaBank y Seat.