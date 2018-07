Mario Hermoso: "Todos estamos deseando tener un puesto en el primer once de liga"

Google Plus

A las puertas de afrontar su segundo año en la máxima categoría y también a las filas del Espanyol, Mario Hermoso ha asegurado en rueda de prensa que espera “mejorar el año pasado, jugar los máximos partidos posibles y al máximo nivel posible”. En este sentido, se ha referido a la competencia que hay en la plantilla, donde “todos estamos deseando tener un puesto en el primer once de liga”.

En su primera temporada en Primera División, Hermoso ha estado irregular. Según cifras de LaLiga, ha jugado 1.929 minutos, el octavo jugador más utilizado del equipo, y, pese que empezó el año asentado en la titularidad junto a David López, en la segunda vuelta estuvo varias semanas sin presencia en el once. Hermoso ha indicado que “cuando he tenido el momento de jugar lo he hecho lo mejor posible”.

Clara idea de Rubi

En referencia al nuevo técnico, Hermoso ha asegurado que Rubi, tiene una idea de juego muy clara. “Des del primer día nos ha ido transmitiendo su mensaje”, ha apuntado el central blanquiazul. Esta idea se basa, según Hermoso, en “ser protagonistas con el balón donde haya que serlo” y, en referencia a su posición, la defensa, “defender alto”.

Respeto a este cambio de sistema, el central ha considerado que, “el jugador tiene que estar preparado para afrontar cualquier esquema”.

Reincorporación progresiva con el equipo

Tras sufrir una contusión en el primer dedo del pie izquierdo el pasado miércoles en Sant Adrià, hasta ahora Mario Hermoso ha trabajado al margen en el stage que está realizando el equipo en La Garrotxa. Este lunes ya ha ido haciendo algún ejercicio con el resto del grupo y se espera que se reincorpore progresivamente.

Lista de dorsales oficiales

Al margen de la rueda de prensa de Mario Hermoso, este lunes el club ha hecho oficiales la lista de dorsales del primer equipo para la temporada 2018/19.

Como novedad más significativa, Borja Iglesias hereda el ‘7’, numero que llevaba Gerard Moreno. En referencia al resto de incorporaciones, Roberto llevará el ‘1’, que tenía Pau López; Pipa el ‘2’ de Marc Navarro, Álex López el ‘18’ y Puado el '20'. Hernán Pérez y Álvaro Vázquez recuperan el dorsal que llevaban antes de su cesión, el ‘17’ y el '8', respetivamente.

La lista completa es la siguiente:

1. Roberto

2. Pipa

3. Aarón

4. Víctor Sánchez

5. Naldo

6. Óscar Duarte

7. Borja Iglesias

8. Álvaro Vázquez

9. Sergio García

10. Sergi Darder

11. Leo Baptistao

12. Dídac Vilà

13. Diego López

14. Melendo

15. David López

16. Javi López

17. Hernán Pérez

18. Álex López

19. Pablo Piatti

20. Puado

21. Marc Roca

22. Mario Hermoso

23. Granero

24. S.Sánchez

26. Edu Frías

27. Lluís López