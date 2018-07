Prioridad a la operación salida en el Granada CF

Google Plus

El Granada tiene que hacer hueco en la plantilla antes de seguir haciendo nuevas incorporaciones. Los fichajes de Vadillo, Fede Vico, Nico Aguirre y Rodri Ríos han creado un 'overbooking' en la plantilla, por lo que el club ha reactivado la operación salida de cara a traspasar jugadores para seguir haciendo incorporaciones.

De momento, el que más cerca esta de abandonar la disciplina rojiblanca es Hernán Menosse. El centra uruguayo no cuenta para Diego Martínez y, tras los pocos minutos que disputó durante la pasada temporada, podría volver a Argentina. Desde el país sudamericano se habla de la posibilidad de que el zaguero fiche por el Belgrano de Córdoba. Menosse se encuentra actualmente haciendo pretemporada con el Granada, pero buscando salida después del bajo nivel ofrecido en la pasada campaña.

También hay dudas sobre la continuidad de Saunier. No se está buscando una salida a toda costa, pero la alta ficha que tiene el jugador provoca que desde el club no se vea con malos ojos ninguna oferta que se reciba por el galo. El zaguero estuvo cerca de fichar por el Krylia Sovetov ruso, pero finalmente el traspaso se frustó. Se encuentra realizando la pretemporada con el resto de la plantilla a la espera de que el club reciba una nueva oferta por él, algo que aún no ha sucedido.

Por último, se espera la salida de Martin Hongla. El central regresó de su cesión en el Barcelona B y tiene en su conocimiento que no cuentan con él en el Granada, por lo que está a la espera de que finalmente se concrete su salida del equipo rojiblanco.

Estas bajas, sumadas a la cesión de Sergio Peña al Tondela, abrirían espacio salarial para que el equipo pueda acometer nuevos fichajes necesarios para confeccionar la plantilla de la próxima temporada.