El exrayista Álvaro Rivero, nuevo jugador de Las Palmas Atlético

Todo aficionado al fútbol, pero sobre todo al Rayo Vallecano, ya sabe que ahora es la época del mercado de fichajes, y es un no parar, ya sea nuevas incorporaciones a cualquier categoría franjirroja como exrayistas a otros equipos. Bien, pues el jueves 12 de julio se conoció el futuro de un ex futbolista del Rayo Vallecano, Álvaro Rivero. El ex franjirrojo jugará la próxima temporada en Las Palmas Atlético. El equipo de canarias juega en el grupo I de la Segunda División B.

Ahora repasamos un poco como ha sido su recorrido futbolístico, y a demás su paso por el Rayo Vallecano B. La pasada temporada estuvo en el CF Internacional de Madrid, con tan solo 21 años hizo cinco goles con el conjunto madrileño. Se ha convertido con el quinto refuerzo para el filial de Las Palmas tras las anteriores incorporaciones de David Camacho (Sevilla C), David Fondarella (Rayo Majadahonda), Denzell Mora (Tenerife B) y Álvaro Vallés (Betis).

El delantero ha pasado por la cantera del Real Madrid, empezando por el Juvenil C en la temporada 2014-2015 pero terminó el año en el Real Madrid C haciendo un gol con 9 partidos jugados. En la temporada 2015-2016 estuvo en el Real Madrid Juvenil A, jugando 28 partidos y marcado 23 tantos en un año.

Y en la temporada 2016-2017, fichó por el Rayo Vallecano B. Pero no fue un año muy bueno para el jugador, ya que tuvo muy pocos minutos a las órdenes de Juanvi Peinado. En el inicio de la campaña pasada, no tuvo tampoco oportunidades con Luis Cembranos. A pesar de jugar bastante en la pretemporada, no fue convocado en ningún de los cuatro primeros partidos de Liga.

Hasta que llegó un momento, que fichó por el Internacional de Madrid, con quien ascendió a Segunda B. Dónde en la última eliminatoria empató a un gol contra el Tenerife B, que el gol suyo fue quien dio el ascenso en el Heliodoro Rodríguez López.

Así que, desde Vallecas le deseamos lo mejor para el jugador en la próxima campaña que allá dónde vaya siempre lo recordaremos.