Sergio González: "la dirección deportiva hace un gran trabajo pero el mercado está muy duro"

Google Plus

El Real Valladolid ha comenzado su preparación de cara a la próxima temporada. El balón ha echado a rodar en el verde, y Sergio González ha comparecido ante los medios de comunicación. El técnico blanquivioleta ofreció una extensa y completa rueda de prensa en la que trató la actualidad del conjunto vallisoletano, en el primer día de entrenamientos.

Como no podía ser de otra manera, Sergio González afrontó el tema de las nuevas incorporaciones. Pese a que todavía no se ha realizado ningún fichaje, el técnico catalán aseguró que “La dirección deportiva hace un gran trabajo pero el mercado está muy duro”. Así mismo, reconoció que él no es partidario de fichar por fichar sino que lo que venga tiene que ser para mejorar o complementar al equipo. “Tenemos que trabajar un poco más que los demás por el motivo económico”.

En esta nueva etapa en Primera División, Sergio recordó que el Real Valladolid debe hacer frente a la deuda, y crecer de una manera saneada. “Si el club consigue la permanencia dará un salto de calidad enorme”.

La eliminación de la carga económica que ha perseguido a la entidad en los últimos años hará que el camino sea largo, y requerirá trabajo. “Seremos el equipo con menor presupuesto pero nosotros afrontaremos la temporada con la intención de exprimir a nuestros jugadores”, afirmó Sergio.