Rubén Baraja: "Estoy muy agradecido de estar aquí"

Con el inicio de la nueva temporada a la vuelta de la esquina, Rubén Baraja ha hablado en una entrevista concedida a EL COMERCIO de lo que espera del equipo para la nueva temporada, de cómo ve la Segunda División con tantos equipos peleando por el ansiado ascenso y de si ha recibido alguna oferta durante el verano para contratar sus servicios, ente otras cosas. A todo ello, el vallisoletano ha respondido con la claridad que le caracteriza.

Sobre su relación con el Director Deportivo de la entidad gijonesa, Miguel Torrecilla, Baraja ha dicho que “él es la persona que controla el mercado y yo soy el entrenador. Intentará poner la mejor plantilla a mi disposición, aunque yo también doy mi opinión”. Sobre los nuevos fichajes que acaban de llegar al equipo, el técnico rojiblanco ha dado su opinión de cada uno de ellos. De André Geraldes ha dicho que es “un chico en proyección”, de su compatriota André Sousa que “es un centrocampista fuerte que viene con mucha energía” y, por último, que “encontramos la solución en el lateral derecho con la experiencia de Molinero”.

En cuanto a las posiciones que espera reforzar en lo que queda de mercado, el entrenador sportinguista espera que lleguen “un extremo izquierdo específico, dos o tres delanteros, un mediapunta más…Todo dependerá del mercado y la economía”.

También habló sobre jugadores que se marcharon como Isma López o Carlos Castro. Del primero ha dicho que “es un ejemplo para todos, se ha ganado todo lo que tiene a base de esfuerzo y sacrificio” y del delantero que “necesitaba jugar y salir de este entorno, igual él no me ha dado a mí motivos y yo no he encontrado la fórmula para que jugase”. Y sobre los jugadores que pueden tener su futuro lejos de El Molinón, como son los casos de Pablo Pérez, Rachid y Babin, Rubén Baraja ha declarado que “nos falta hablar con alguno para ver qué situación de futuro plantean” y que “todo dependerá de lo que cada uno esté dispuesto a renunciar por continuar aquí”.

Sobre los rumores en cuanto a la posible salida de Sergio Álvarez del club, el técnico vallisoletano ha dicho que “es un futbolista que sale de la cantera y acaba convirtiéndose en el capitán en el primer equipo con todo lo que eso significa, representa a la perfección los valores de este club”, para terminar afirmando que “no quiero que Sergio salga, pero las circunstancias del mercado son las que son”.

En el apartado de los canteranos que han subido al primer equipo, Baraja ha declarado que “les invito a que sean ambiciosos. Es un salto grande, pero tienen que luchar por un puesto y por jugar. Esto acaba de empezar para ellos”.

También ha tenido tiempo para hacer autocrítica en cuanto a las malas decisiones tomadas la temporada pasada, llegando a afirmar que “cometimos errores en el playoff y no estuvimos acertados, cuando esto pasa, sueles perder”. Además, ha dicho que “dudamos mucho y anímicamente no llegamos en el mejor momento”. Sobre las grandes rivalidades que habrá este año en la categoría de plata, en la que se encuentran grandes equipos, Rubén Baraja ha declarado que “ahora va a ser más fuerte, más competitiva. El problema es que no hay paciencia y la gente quiere resultados inmediatos”, pero a la vez se muestra “muy agradecido de estar aquí y poder disfrutar del Sporting y su afición”.

Para terminar la entrevista, Baraja habló sobre cómo será la pretemporada y los partidos que en ella se disputarán para empezar a coger ritmo de competición y para aplicar las ideas de juego que el entrenador rojiblanco tiene en mente. Ha afirmado que “trataremos de aprovechar estas semanas para encontrar la plantilla más competitiva” y que “buscamos rivales con menor entidad al principio para terminar con equipos más exigentes que nos hagan ver el nivel real de la plantilla”.

De esta manera finalizaba una entrevista en la que el vallisoletano ha repasado los fallos cometidos la campaña pasada para no volver a cometerlos en este nuevo curso futbolístico y en la que ha hablado de cómo le gustaría que fuese la confección de la nueva plantilla de cara a una temporada que será muy igualada y emocionante.