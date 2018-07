Nacho Méndez: "La verdad es que da gusto trabajar aquí"

Google Plus

El Sporting ha comenzado el trabajo de pretemporada con una plantilla que todavía no ha terminado de confeccionarse y en la que todavía se espera que lleguen caras nuevas. Alguna de esas nuevas caras podría hacerle la competencia en el puesto a Nacho Méndez y es que el canterano se muestra con la ilusión y la alegría que le caracterizan por haber llegado al primer equipo sportinguista y ahora luchará por hacerse con un hueco en la plantilla. El centrocampista ha pasado por rueda de prensa para hablar de esto y de otras muchas cosas.

Sobre las el esfuerzo que requiere volver al trabajo durante la pretemporada ha dicho que “empezamos a coger ritmo, a coger un poco de fondo. Las piernas vuelven a funcionar y tampoco está siendo muy exigente esta primera semana. Es normal que haya que ir otra vez familiarizándose con los esfuerzos, otra vez volviendo al campo, cogiendo sensaciones y de cara a preparar el primer partido, que es el miércoles en Villaviciosa, yo creo que las cosas van bien y que vamos a llegar bien ya para rendir el primer día”.

También ha hablado de sus compañeros, de los recién llegados y de cómo los ve en estos primeros días de pretemporada, llegando a afirmar que “yo por lo que he vivido nunca hay problemas con los grupos. La verdad que da gusto trabajar aquí. Los nuevos se incorporan bien y se adaptan muy rápido a la dinámica del grupo y creo que eso también es muy importante”.

El luanquín se mostraba muy ilusionado por empezar la temporada desde el inicio formando parte del primer equipo, afirmando que “después de la segunda mitad del año pasado, que quizá no fue todo lo buena que me hubiera gustado pues con muchas ganas de empezar y de llegar a ser uno más de los mayores, que al final es mi sueño y de poder aportar al equipo, de ayudarles, de sentirme importante y de trabajar para hacerme un hueco”.

En cuanto a las diferencias en la forma en que cada entrenador trabaja en pretemporada, Nacho Méndez ha dicho que “este año puede que la viva distinta, más incorporado a la dinámica porque el año pasado al final era casi como un premio, que al final sí que es verdad que salió mucho mejor de lo esperado pero tampoco venía con la idea de que me pudiera quedar o de que me pudiera hacer un hueco. Las cosas nunca sabes cómo salen y salieron muy bien, pero este año sí que vengo con muchas ganas, con ganas de trabajar mucho y de que la pretemporada sirva también otra vez para que el míster me vea, para que vea lo que puedo aportar al grupo y para ir haciéndome un sitio”.

También mostró prioridad a los objetivos del equipo respecto a los personales, afirmando que “nunca me he fijado una meta personal, creo que lo importante es que el equipo funcione. Es un año importante, un año complicado porque el nivel de la categoría va a ser duro pero en lo personal es el primer año oficialmente con número del primer equipo, siendo uno más en el vestuario y siento que aporto al grupo, que puedo dar cosas también y que tengo mi hueco y que puedo ser importante como lo fui el año pasado en el filial o como vengo siéndolo cada año que estoy aquí en el Sporting, que ya van nueve temporadas”.

De esta manera finalizaba el canterano su rueda de prensa, en la que se mostró muy contento por tener la oportunidad de formar parte del grupo y en el que espera tener su oportunidad de demostrar al entrenador lo que puede aportar al juego del equipo.