Google Plus

El central gaditano Carlos Delgado abandona el Albacete Balompié tras dos temporadas en el club del Carlos Belmonte. El jugador llegó en el verano de 2016 a las filas del conjunto manchego cuando este militaba en Segunda División B. Llegó a jugar un total de 25 encuentros esa temporada regular defendiendo la camiseta del conjunto manchego y disputando más de 2.000 minutos. Fue un curso duro, donde consiguió el ascenso de categoría en unos playoffs intensos. Llegó a ver un total de nueve tarjetas amarillas entre todos los partidos de la temporada regular y los encuentros de playoffs.

La temporada 2017/18 se planteó de forma distinta para el que se convirtió en capitán del Albacete Balompié. Tras el cambio de dueños en el club hubo un gran despliegue de medios para reforzar el equipo.

Fueron numerosos los movimientos y los cambios realizados, el conjunto se comenzó a adaptar a la nueva categoría y no quedó una posición sin tocar. Las responsabilidades de los jugadores y la tarea que desempeñarían no quedaban claras hasta que el balón comenzara a rodar.

Se inició la temporada y Carlos Delgado no disputó ningún minuto de los primeros cinco partidos de la nueva andadura del equipo en Segunda División. No fue hasta el partido contra el Real Oviedo, el 24 de septiembre, cuando debutó en el nuevo curso. Tuvo una primera parte de la temporada algo intermitente. Ya en la segunda vuelta comenzó a ser importante para Enrique Martín y fue más regular en las alineaciones. A pesar de ello, se perdió los últimos tres partidos de temporada por acumulación de tarjetas amarillas y por una lesión. En total disputó 17 partidos en toda la temporada, de los cuales 14 fueron saliendo en el once inicial.

El que ha sido central del Albaceta Balompié se embarca en una nueva aventura en tierras castellonenses en las filas del CD Castellón que milita en Segunda División B.