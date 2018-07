Necesidad de fichajes

Google Plus

El Atlético de Madrid consiguió salvar una temporada irregular, con la eliminación tempranera de la Copa del Rey y de la Champions League y con el subcampeonato liguero, con la consecución de su tercera Europa League ante el Olympique de Marsella en Lyon.

Tras ello, en el seno rojiblanco no queda otra que pensar en la próxima temporada. Una temporada en la que quieren tocar la gloria con las manos. Alzar al cielo, por fin, esa ansiada Champions que se le resiste y que, este año, puede hacerlo en casa, pues la final de dicho campeonato se celebra en el Wanda Metropolitano.

El Atlético del Cholo lleva seis años compitiendo al máximo nivel, lo que supone estar, salvando las distancias, en gran igualdad con Real Madrid y Barcelona, en España, y fuera de España, con los más grandes clubes de Europa. Esto no ha sido nada fácil y ha costado mucho esfuerzo, lucha, entrega, trabajo, creencia y sacrificio por parte de los futbolistas y del cuerpo técnico.

Foto: Atlético de Madrid

El Atlético, como club grande, tiene ya no la necesidad sino el deber de competir y luchar por todo y estar entre los mejores del viejo continente y, por qué no, de los del mundo, lugar en el que se sitúa ahora, gracias, entre otros, a unos futbolistas comandados por Diego Pablo Simeone. Futbolistas que poco a poco, irán desembarcando del barco colchonero. Si el Atlético quiere seguir estando en esa privilegiada lista tendrá que, como en la vida misma, renovarse.

Conociendo que la cabeza pensante de todo esto, Simeone, seguirá, hay que pensar en la plantilla, es decir, en fichajes. Desde el comienzo de la temporada pasada, se vio la necesidad que se tenían de ellos. Esto fue aminorándose con las llegadas de Diego Costa y Vitolo, en el mes de enero que respondieron a las peticiones del técnico argentino. Aún así, se siguió viendo que el equipo no carburaba y faltaba algo.

Juventud y veteranía

La plantilla colchonera es una mezcla de veteranía y juventud. Los ‘novatos’, aunque de sobrada experiencia, Saúl, Koke, Giménez, etc se mezclan con los veteranos, que cualquiera quisiera tener entre sus futbolistas, Juanfran, Godín, Filipe Luis etc. Los primeros son el futuro del club, son los que están llamados a seguir haciendo historia. Por el contrario, los segundos están, desgraciadamente, llamados a dejar el club en algún momento cercano, como ha pasado con Gabi o Fernando Torres.

Foto: Atlético de Madrid

Apostar por la juventud sin olvidar la veteranía

Por esa juventud es por la que deberían mirar en las oficinas del Metropolitano para solventar algunas de las posiciones que necesitan recambios urgentes. Aunque, tampoco hay que olvidar la veteranía. Esas serían el lateral derecho, lateral izquierdo, mediocentro y extremo izquierdo.

Lateral derecho

En esta posición, actualmente se encuentran Sime Vrsaljko y Juanfran. El croata es la preferencia del Cholo. En la campaña pasada se hizo con el puesto del que era dueño el español. De la calidad de Juanfran nadie duda pero sus 33 años hacen que ya no esté en la forma de antes y ya no posee tanto potencial ofensivo como antes. Vrsaljko, aunque ha dado gala de ello, como se ha visto en el Mundial de Rusia con Croacia, no es tan ofensivo y eso hace que el Atlético pierda esa característica por esa banda. Ante tal situación, la llegada de un relevo del alicantino, aumentaría el potencial del equipo rojiblanco.

Lateral izquierdo

En este lado, la situación es similar al otro extremo. En el Atlético solo hay un lateral izquierdo puro, Filipe Luis. Simeone se ha comido la cabeza para suplir al brasileño, ya que ha pasado por un largo periodo de lesiones. Thomas, Saúl, Vrsaljko…hasta encontrar al idóneo, Lucas Hernández. El francés ha sido el dueño de esa zona de la defensa al reconvertir su lugar natural de central, lugar que también ha ocupado con Francia en Rusia. Pero, su polivalencia no debe alejar a éste de su lugar natural, ser central. Está llamado a liderar el centro de la defensa junto a Giménez y Savic en los próximos años. Dada la situación, fichar un lateral izquierdo nato que complemente al veterano Filipe Luis supone una necesidad deportiva para el club.

Foto: Atlético de Madrid

Extremo izquierdo

Después del adiós de Carrasco, la banda izquierda quedó huérfana. El belga era el dueño de ese lado del campo y el Atlético necesita encontrar a su sucesor. En la plantilla hay dos extremos, Ángel Correa y Vitolo pero ambos tienden a ubicarse en la banda derecha, por lo que Simeone necesita reforzar su capacidad ofensiva en el flanco izquierdo. Así, junto al lateral izquierdo, se convertiría en un fichaje esencial.

El tercer delantero

Con la más que probable salida de Gameiro y la ya consumada de Fernando Torres, el Metropolitano reclama un nuevo delantero que pueda suplir a Griezmann o Costa cuando alguno de los dos no estén disponibles.