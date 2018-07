Rui Silva, Saunier y Fran Rico, los ausentes este martes

Google Plus

Diego Martinez y la plantilla rojiblanca han vuelto a primera hora de esta mañana del martes al trabajo para seguir preparándose en esta pretemporada, tras comenzar sus entrenamientos el miércoles pasado. En esta ocasión, el preparador del Granada no ha podido contar, además de Fran Rico que continúa recuperándose en el gimnasio, con Saunier y Rui Silva, las primeras ausencias de este verano.

Saunier y Rui Silva, además del lesionado Fran Rico, las primeras ausencias en pretemporada Tal y como ha informado el propio club, la sesión matinal ha consistido en un trabajo por líneas. La segunda y la tercera línea en aspecto ofensivo. Mientras que la primera línea ha realizado trabajo defensivo en bloque bajo. Como se ha comentado antes, el portero Rui Silva y el central francés, no han podido trabajar al mismo ritmo que sus compañeros, por diversas molestias, por lo que han permanecido al margen. El futuro de ambos, sobre todo de Saunier, es una incógnita. Mientras no llegue una oferta favorable a ambas partes no saldrá del club. Rui Silva, en principio, tampoco saldrá del Granada, a expensas de lo que ocurra también con el futuro de Javi Varas.

El equipo volverá este martes por la tarde a los entrenamientos, justo antes de que se presenten las nuevas equipaciones (21:30h en la Fuente de las Granadas) que lucirá la próxima campaña. La marca italiana, publicó en la noche del lunes, seguramente por error, en su página de Facebook, las nuevas equipaciones, aunque se desvelarán oficialmente esta noche. La primera equipación, tendrá tres franjas rojas, aunque la primera, más grande de lo habitual. La segunda, negra, con la silueta de la Alhambra en la parte baja de la camiseta. Por último, la tercera equipación tiene un color gris con los bordes en rosa.