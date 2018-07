Coke Andújar: "Sentirse valorado es lo más valioso que tenemos"

Google Plus

"Coke cautivó los corazones de todo el levantinismo y creo que ese ha sido uno de los motivos por los que hoy estamos aquí", comenzaba un ilusionado Quico Catalán la presentación del lateral originario de Madrid.

Orgulloso, cómo después afirmaba, Quico reconoció que "teniendo otras posibilidades, es muy bonito que un jugador como Coke se llegue a plantear marcar una época en el club, apostar por él".

"Tenemos que seguir por ese camino de club, de perfil, de proyecto que al jugador gusta", decía el presidente, para segundos después cederle la palabra al exjugador del Schalke 04.

Visiblemente contento, como su compañero Cabaco días atrás, Coke reconocía que tomar esta decisión "era algo fácil". "Creo que ir a un sitio donde eres bien recibido desde el primer momento, el sentirse tan valorado, tan importante... para el futbolista, para la persona, para su entorno, eso es lo más valioso que tenemos, el sentirse importante el día a día", recordaba Coke haciendo alusión a lo que publicó en Instagram minutos después de haberse conocido su continuidad en el club de Orriols.

Recalcó que "el tema renovación empezamos a hablar relativamente tarde, lo primero era conseguir el objetivo, pero todos estábamos tranquilos porque la experiencia hasta el final de liga había sido positiva por las dos partes, tratar un tema con más cariño es muy difícil". Oficializada ya su continuidad, el madrileño incidió en la importancia de Tito y Catalán en la formación de la plantilla: "Todo va en relación a la importancia, al cariño con el que alguien, en el caso, ellos dos, tratan a una persona, la relación, como la cuidan...".

"El Levante tiene una capacidad enorme para crecer, nos dábamos cuenta también en la presentación del Presidente de la nueva Ciudad Deportiva de las nuevas y enormes posibilidades que tiene el club y creo que tiene para dar un pasito más en todos los sentidos", continuaba un contento Coke tras su renovación por cuatro temporadas.

Tras la mala racha por la que pasó el equipo, Coke quiso aclarar y afirmar que existía una unión en el vestuario. "Después de 14/15 jornadas sin ganar, nunca vi un vestuario roto, que no se quería levantar y precisamente ahí es dónde se veía un vestuario fuerte, no sólo en las victorias, todos íbamos en la misma dirección a pesar de que no llegaban los resultados".

"Apuesto por este proyecto porque ellos también han apostado muy fuerte por mí", finalizaba el defensa en rueda de prensa.