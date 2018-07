Chumbi se presenta, y Gálvez aclara el futuro del club.

Vuelve Rafael Fernández Martínez, vuelve "Chumbi", uno de los jugadores más deseados por la afición grana en este mercado de fichajes. El delantero centro nacido en Águilas posó por fin con la elástica del conjunto pimentonero, mostrando una gran sonrisa. Rafa Chumbi se marchó del Real Murcia apenas siendo jugador de etapa juvenil. En sus primeras declaraciones, dejó bastante claro que su deseó siempre fue volver a vestir la camiseta del equipo de su tierra siendo jugador profesional: "El Real Murcia me fichó siendo juvenil. Juan Casuco me llamó para hacer una prueba. Toni me llamó hace dos meses. Me dijo que confiaban en mí." La parte "negativa" del fichaje del ariete es debido a su rodilla, la cual es la culpable de dos graves lesiones sufridas la pasada temporada, que haría que el jugador se perdiese prácticamente todo el año futbolístico."

Al ser preguntado por su recuperación de la lesión, Chumbi declaró que: "He entrenado con Fran, el recuperador, y en unas semanas estaré con el grupo. Las sensaciones son buenas" por lo que si todo va sobre ruedas, la afición grana podría verle debutar incluso en el debut liguero. Al igual que a Dani Aquino, Chumbi fue preguntado también por sus metas anotadoras esta próxima temporada, a lo que él respondió: "No quiero ponerme una cifra de goles. Quiero recuperarme y estar disponible para el míster." Con estas breves declaraciones finalizaría la rueda de prensa de Rafa como nuevo jugador del Real Murcia, a lo que daría paso a la continuación de esta misma con la presencia única de Gálvez, su hijo Valentino y Toni Hernández. Como todos sabíamos, el Real Murcia se presentaría ante su afición este próximo 18 de julio en el Estadio Nueva Condomina. Lo haría por todo lo alto, jugando contra un campeón de Europa: el Sevilla. Debido a los conciertos que se han celebrado sobre el terreno de juego de Nueva Condomina, el césped ha quedado muy dañado y el partido se disputará en Campoamor.

Su entrada será gratuita y se disputará a las 20:00 horas. Toni Hernández: "El partido con el Sevilla, la idea inicial era hacerlo en donde entrena el Sevilla. Desde el primer día advertimos que podría no jugarse en Nueva Condomina. Hemos apurado hasta el último momento. El partido se televisará en la web oficial del Sevilla" El Real Murcia anunció que las nuevas camisetas, con la vuelta de la marca "Hummel" serían presentadas el mismo día 18 julio, acto que finalmente ha sido atrasado. Toni Hernández: "Las camisetas están ya, pero hasta la próxima semana no se pueden comercializar. Por eso las presentaremos la semana que viene y no martes 18. Cuando presentemos las camisetas se podrán comprar y personalizar para el que quiera."

El presidente Víctor Gálvez fue preguntado por la campaña de abonos, ya que la afición apenas sabe qué impacto está teniendo en la gente los fichajes y promesas de futuro de él mismo. Quiero recordar que el mismo día que se anunció la campaña de abonos el presidente del club expresó su deseo de llegar a un mínimo de 15.000 personas abonadas, acto bastante complicado de suceder debido a la categoría en la que jugará el club la próxima temporada. Víctor Gálvez: "Va muy bien la campaña de abonos y queremos llegar a los 15.000 abonados. Por si fuera poco, tras haber presentado al delantero murciano, Toni Hernández declaró que enseguida se harán oficiales dos nuevos fichajes. Un jugador que ocupará ficha Sub 23 y el otro será delantero y no ocupará dicha ficha. Pasando al tema deudas, a "priori" el tema "más importante" para el aficionado pimentonero, el presidente hizo varias declaraciones claras y bastante positivas.

Gálvez: "Lo del TAS es un tema de Raúl Moro y ese señor. Nosotros vamos a seguir fichando. Vamos a traer jugadores de Segunda la semana que viene. Queremos subir y limpiar todo lo que hay. Llevamos nueve embargos pagados". "Hemos pagado a Víctor Alonso y a Martínez-Abarca. Las bases costaron 268.000 euros de pérdidas. Eso no puede ser. Las bases van a dar 100.000 euros de beneficios. La gestión de las bases ha sido pésima".

Sobre el Betis de Valladolid, club con el que el Real Murcia lleva teniendo una deuda desde hace 10 años debido al lateral Sergio Escudero (actualmente en el Sevilla FC) también declaró: "Vamos a solucionar lo del Betis de Valladolid también. Estoy aquí por los abonados. Quiero 15.000 abonados, voy a luchar por eso". También ha querido hablar sobre su ampliación de capital: "La ampliación de capital se va a cobrar con dinero. Hay listillos comprando deuda del Real Murcia por 1.000 euros. Voy a aprobar que la deuda se va condonar a cero, ni un euro para los que pretenden hacer dinero con el Real Murcia". "Tras la ampliación de capital nos sentaremos con Hacienda y Seguridad Social. Ahora no hay dinero. En agosto se hará la ampliación, los primeros en comprar son los pequeños accionistas".

Por último, la rueda de prensa finalizaría con el tema "salidas". Se anunció que el guardameta Simón Ballester saldrá cedido de nuevo, debido a las incorporaciones del joven Tanis y el experimentado Mackay. También saldrá cedido el corpulento delantero Pablo Aguilera, en el que se confía mucho en su potencial pero piensan que le faltan minutos de experiencia en la categoría. El lateral izquierdo Forniés solo se marchará a otro club si la oferta llega de una categoría superior a la que juega actualmente. El que si saldrá más que seguro es que joven centrocampista Juanma Bravo, que fichará por un equipo de la Liga 123, aunque podría jugar aquí una temporada más en calidad de cedido.