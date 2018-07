Cristian Salvador: "Agradezco la apuesta que han hecho por mí"

En esta pretemporada que está llevando a cabo el Sporting los canteranos están teniendo mucho protagonismo. Tras el paso por rueda de prensa de Nacho Méndez después del entrenamiento en la playa de La Ñora, hoy era el turno para Cristian Salvador, que ha hablado de cómo está viviendo la pretemporada con el primer equipo y lo que espera conseguir con el grupo a lo largo de la campaña.

“Estoy muy contento porque llevaba mucho tiempo esperando esta oportunidad y ahora a trabajar muy duro para ser una pieza importante en el equipo y ponérselo muy complicado al entrenador”, de esta manera comenzaba el joven jugador su rueda de prensa cuando era preguntado sobre cómo se siente tras llevar dos semanas de pretemporada, además, sobre la forma física en la que se encuentra ha dicho que “la verdad es que se está llevando muy bien la pretemporada. Yo pensé que iba a ser peor por los problemas de pubis que tuve pero la verdad es que me estoy encontrando muy a gusto y el grupo está trabajando muy bien”. Sobre el papel que espera tener en su primer año con el primer equipo el zamorano ha afirmado que “espero trabajar muy duro y sentirme importante e intentar jugar los máximos partidos posibles“ y en cuanto a la competencia para ocupar un puesto en el medio del campo, el canterano afirma estar “alternando de central y mediocentro que puedo jugar en las dos posiciones pero hay que trabajar y luego el míster decidirá”.

Cuando le preguntaban sobre cómo recibió la noticia de que subiría con el primer equipo, el centrocampista respondió que “cuando me enteré estaba super tranquilo porque ya sabía dónde iba a estar” y que “agradezco la apuesta que han hecho por mí y ahora a demostrar que pueden contar conmigo y que estoy ahí para lo que necesiten”. En cuanto a la posición en la que le pueda colocar Rubén Baraja en el terreno de juego, ha dicho que “la verdad es que me encuentro más cómodo de mediocentro pero a mí lo que me importa es jugar y la posición me da igual”.

Sobre las ganas que tiene de empezar a jugar partidos y sobre todo, de hacerlo en El Molinón, el canterano ha respondido que “después de los entrenamientos ya te gusta poder competir” y se muestra “con muchas ganas de poder jugar en El Molinón delante de nuestra afición”. En cuanto a lo que pueden aportar al equipo los canteranos que han subido este año desde el filial, el zamorano ha dicho que “venimos con muchas ganas y tenemos mucha ambición. Estos dos años atrás estábamos acostumbrados a ganar y espero que siga siendo igual y a intentar conseguir estar arriba durante la temporada”.

De esta manera concluía el paso de Cristian Salvador por rueda de prensa, una rueda de prensa en la que el canterano respondía con claridad a las preguntas de los periodistas allí congregados y en la que se le ha visto con ilusión y con ganas de demostrar lo que puede dar al equipo en el terreno de juego.