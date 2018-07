Deakhaby, la joven promesa

Google Plus

Deakhaby llega procedente del Olympique de Lyon por 15 millones de euros. El joven defensa se ha catalogado como una de las mayores promesas en toda Europa. Durante su estancia en Francia ha conseguido ganarse un puesto con la selección gala como internacional sub-21.

“Marcelino me ha dicho que me puede hacer mejor futbolista y sacar lo mejor de mí mismo, quiere que ayude al equipo a lograr sus objetivos”, destacó el francés. Deakhaby compartirá vestuario con sus compatriotas Coquelin y Kondogbia. También quiso recalcar que Wass, el reciente fichaje de los valencianistas, habla francés. Todo ello hace prever que su adaptación será inmejorable. “Hay una gran unidad en el grupo. Es verdad que al principio estaba un poco tímido; al principio es difícil, no conoces a nadie, te haces amigo de todo el vestuario”, concluyó.

Con respecto a los entrenamientos, el jugador galo remarcó que el ritmo es diferente; mientras que en España es más técnico, en Francia es más físico. “Poco a poco me voy adaptando”, recalcó.

Para el joven central es un auténtico sueño vestir la camiseta del club “Che”. Se centrará en dar buena imagen y en aprender castellano lo más rápido posible, buscando que la comunicación con sus nuevos compañeros sea excelente.

Finalmente, Deakhaby expuso que ganarse un puesto como titular en el equipo será una tarea ardua, pero que trabajar en equipo es la mejor forma de mejorar tanto a nivel personal como grupal.

Cabe destacar que la selección francesa posee una defensa para varios años. Entre los nombres más destacados se encuentran Varane, Umtiti, Laporte y Lenglet. Deakhaby aspira a ser la próxima revelación en su estancia en el Valencia, intentando conseguir un hueco para la Europa 2020. Por ello, Deschamps, tras hacerse con el Mundial de Rusia, deberá dejar fuera a alguno de los máximos portentos en la zaga.