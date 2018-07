Santiago Cáseres: "Estoy donde siempre quise estar"

A falta de más de un mes para que concluya el mercado de fichajes, el Villarreal sigue reforzando la plantilla con la llegada de nuevas incorporaciones. El pasado lunes 16 de julio, el conjunto amarillo oficializaba el acuerdo de traspaso con el Club Atlético Vélez por Santiago Cáseres, quien militará como 'groguet' durante las próximas cinco temporadas.

El centrocampista argentino, de 21 años, llega al Submarino tras formarse en las categorías inferiores del Club Atlético Vélez Sarsfield, club con el que alcanzó su debut ante el Newell's Old Boys hace apenas un año (18 de marzo de 2017) haciéndose con la titularidad indiscutible y protagonizando hasta 35 encuentros.

"Es un desafío inigualable"

Santiago Caséres, que ya ha sido presentado oficialmente en la mañana del martes en la Ciudad Deportiva de Villarreal, ha asegurado que llega en “óptimas condiciones” y con “ganas” de defender la camiseta amarilla: “Es una oportunidad única, un desafío inigualable. Estoy muy motivado y con muchas ganas de seguir mejorando y triunfar en un futuro cercano”.

“Desde el primer momento me han brindado todo, no me hace falta nada. Estoy muy contento y agradecido, para un jugador tan joven que se le presente esta oportunidad es todo un orgullo. Estoy donde siempre quise estar, pero eso no me tiene que conformar”, confesaba el mediocentro argentino.

"Estar en este club ilusiona mucho"

Sin dejar de soñar con llegar a la Selección Argentina, Santiago asegura que dará el “máximo” en el Submarino: “Soy consciente de que soy muy joven y tengo muchos aspectos que mejorar. Estar en este club ilusiona mucho porque me da una gran oportunidad, así que ahora tengo que entrenar al máximo para rendir aquí y después, quizás, soñar con llegar a la selección”.

El Villarreal se medirá en la tarde del martes (19:00 horas) a su primer rival de pretemporada, el Hércules CF, en el Mini Estadi, lugar donde Cáseres mantendrá su primer contacto con la afición y repartirá algunos regalos a los asistentes.