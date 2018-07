Lopetegui: "Habrá situaciones que se irán solucionando estas semanas"

Google Plus

Prácticamente dos meses después de alcanzar la gloria en Kiev, el Real Madrid vuelve al césped de Valdebebas para iniciar la pretemporada. Pese a que muchos piensen lo contrario, en la capital de España la vida sigue. Ni el 'ciclón' que ha sobrevolado por las oficinas del Santiago Bernabéu durante las últimas semanas es capaz de hundir al campeón de Europa. El Madrid siempre está por encima de todas las adversidades. El adiós de dos leyendas como Zidane y Cristiano Ronaldo no son más que una sacudida emocional de la que el club se podrá sobreponer. Nadie es eterno y los años pasan para todos, también para los mejores. Ahora comienza el Madrid de Lopetegui, una nueva página en los 113 años de historia del conjunto blanco.

"Habrá matices que se irán solucionando estas semanas"

El vasco atendió a los medios del club y analizó el apasionante reto que tiene por delante. El próximo será el 15 de agosto, cuando se disputa la Supercopa de Europa ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Su primer partido oficial en el banquillo no será un partido cualquiera: "Es una ventaja conocer el club, la esencia, el madridismo y lo que la afición exige y demanda. Porque aparte de ganar demanda una serie de códigos que tenemos siempre muy presentes y que son importantes. Vengo al mejor club y al que tiene más exigencia en el mundo. Estoy convencido de estar a la altura de esa exigencia y hay que empezar a trabajar ya por el primer título, que tenemos el 15 de agosto: la Supercopa de Europa frente al Atlético".

Reconoció que entrenar al Real Madrid es algo especial que solo tienen la suerte de vivir unos pocos elegidos. En su caso fue canterano, debutó en Primera División, fue entrenador del Castilla y ahora lo es del Primer Equipo: “Es difícil que no te guste el Real Madrid. Te gusta hasta el himno, todo. Tiene una magnífica plantilla. He estado en Valdebebas y no hay palabras para definirlo. Tampoco hay palabras para definir el cariño que sentí en la presentación. Centrándonos en el trabajo de entrenador tengo una plantilla muy buena, al margen de lo que pase y de que habrá matices y situaciones que se irán solucionando en estas semanas. Tendremos una plantilla buenísima y preparada para afrontar todos los retos con las máximas garantías”.

"Veremos un Real Madrid competitivo y con las ideas claras"

Su capacidad de superación y las ganas de mejorar han sido uno de los puntos a favor que valoró el Real Madrid en la hora de su concentración. Siempre quiere más y sacar lo mejor de unos jugadores a los que ya ha entrenado con la Selección y que conoce de categorías inferiores: “Todos podemos mejorar permanentemente y es un estado fantástico para cualquier profesional querer ser mejor jugador, mejor entrenador y mejor equipo. Soy una persona que quiere mejorar permanentemente y es lo que trato de transmitir a mis equipos. Para eso necesitamos ese compromiso y esa pasión que un jugador del Real Madrid debe sentir, que seguro que la siente, y esa generosidad por el trabajo y el objetivo colectivo”.

Por último quiso lanzar un mensaje emotivo a los aficionados del Real Madrid. Agradeció el apoyo que recibió en su presentación, tras uno de los momentos más duros de su vida y encaró con responsabilidad y orgullo la temporada que echa a rodar en menos de un mes: "Quiero dar las gracias a los madridistas por haberme aceptado y dado esta responsabilidad. Sin duda vamos a tratar de llevarla con orgullo, responsabilidad, ilusión, mucho trabajo, exigencia, como exige el Real Madrid, y con la seguridad de que vamos a ser un gran equipo y que pelearemos por todos los títulos ya que el Real Madrid siempre debe hacerlo. El madridismo siempre está cuando se le requiere y seguro que estará".