Cae la marca "Selección Española"

De ser una de la marcas más codiciadas del mundo a ser una mas, de ser el equivalente al éxito a difuminarse entre los años. La marca de la selección española ha sufrido una caída en el mercado por lo que ya no se encuentra entre las grandes. Una marca que en 2008 empezó a verse como una referencia en el deporte y alcanzó la cima en el 2012 cuando España consiguió el hito de las dos Eurocopas y el Mundial, por aquel entonces la marca de la selección se codeaba con los grandes titanes del mercado, Google, BMW Red Bull, etc. Estas marcas aún se mantienen en su posición pero la selección española ha visto un decrecimiento de la suya. Los expertos hacen el estudio de una marca basándose en varios valores, en el caso de las selecciones de fútbol son valores como por ejemplo los triunfos del equipo, los trofeos ganados, los minutos de juego y el nivel de sus jugadores. Viendo esto es completamente lógico el bajón que esta marca ha pegado desde 2013 pues desde entonces el transcurrir de la selección española ha dejado bastante que desear además del nivel de sus jugadores que no han conseguido demostrar lo que hacen en sus clubes.

Las conclusiones tomadas tras el Mundial no hacen mas que entorpecer la vuelta de la marca de la selección, jugadores como Silva, David de Gea y otros que han hecho un Mundial bastante flojo hacen que los números bajen considerablemente, además de esto el estilo de juego también influye así como la posesión del balón, los remates a puerta o los goles, está claro que tras el Mundial era imposible que la selección viese su imagen mejorada ya que no ha estado cerca del nivel esperado.

Según los expertos, a esta selección le ha faltado, y le lleva tiempo faltando, un toque de genialidad y emoción, valores importantes a la hora de valorar una marca como la selección española.

Deteniéndose a pensar es lógico el desplome de esta marca pues la selección ha ido únicamente hacía abajo y en cada competición casi se puede decir que ha ido a peor desde 2014, por lo que esto era de esperar debido al mal juego, mal resultado y el rendimiento de los jugadores.