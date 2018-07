Florentino Pérez: "Tenemos una gran plantilla que será reforzada con fantásticos jugadores"

Google Plus

Con la nueva incorporación de Álvaro Odriozola en el Real Madrid, Florentino Pérez presentó al nuevo lateral derecho en el palco de honor del Santiago Bernabéu y dejó varios títulos que crea entusiasmo en la afición que, tras la marcha de Cristiano Ronaldo, la plantilla será reforzada.

“Has elegido venir al club más exigente”

Tras la aparición de Álvaro Odriozola en el Santiago Bernabéu, Florentino Pérez quiso dedicar unas palabras al lateral que luchará por un puesto con Dani Carvajal. “Has elegido venir al club más exigente. No olvidarás jamás que el Real Madrid no se rinde jamás y aquí queremos que seas feliz” dijo Florentino Pérez en la presentación de Álvaro Odriozola.

Álvaro Odriozola habla a los medios de comunicación como nuevo jugador del Real Madrid | Foto: Real Madrid

Florentino Pérez también quiso agradecer a ex de la Real Sociedad el elegir al club blanco para crecer como futbolista argumenta que ahora empieza a hacerse realidad su sueño y el gran desafío de su carrera. Tampoco dejó pasar la oportunidad para recordar el hito histórico conseguido por Real Madrid en fútbol y baloncesto logrando conquistar UEFA Champions League y Euroliga: “Estamos viviendo una de las mejores etapas de nuestra historia y tenemos una solidez impecable como institución. Estamos ante un tiempo de leyenda, por eso ahora tenemos el reto de seguir siendo leales a nuestras señas de identidad y buscar el triunfo".

“Somos el Real Madrid y siempre queremos más”

Antes de dar paso a Álvaro Odriozola, Florentino Pérez habló sobre el futuro y las nuevas incorporaciones. El presidente del Real Madrid argumentó que esos éxitos conseguidos han sido gracias al espíritu de equipo y a sus valores. Además, comentó la exigencia del Real Madrid: “Somos conscientes del nivel de exigencia que tenemos, somos el Real Madrid y siempre queremos más. Cada título es el primer paso hacia el próximo".

Álvaro Odriozola y Florentino Pérez con la camiseta del Real Madrid | Foto: Real Madrid

Tras la marcha de Cristiano Ronaldo la pregunta que se hacían todos eran las nuevas incorporaciones para reforzar la plantilla. Florentino Pérez fue claro y directo afirmando que el Real Madrid tiene una gran plantilla que va a ser reforzada con fantásticos jugadores.