Luis Enrique: "Siempre me había apetecido ser seleccionador".

Hoy ha sido presentado en la Ciudad del Fútbol, en el salón Luis Aragonés, Luis Enrique como nuevo seleccionador de España. El entrenador asturiano asume el cargo tras tener un año en blanco. Llega para ocupar el lugar primero de Julen Lopetegui y después de Fernando Hierro, quien sustituyó al anterior de forma interina en el Mundial.

El exentrenador del Fútbol Club Barcelona empezó analizando lo que puede dar al combinado nacional: "Analizaremos la situación de la Selección, pero me gustaría recalcar el trabajo tan extraordinario que han hecho los señores Hierro y Lopetegui. Me consta que la Selección ha trabajado de manera muy profesional. Les agradezco lo que recibo. El fútbol es evolución, España tiene muy buenos jugadores, pero conquistar trofeos tiene gran dificultad. La idea es evolucionar continuamente, y mi papel será tomar muchas decisiones después de recabar mucha información. Debemos valorar qué es lo mejor para la selección con vistas a ser competitiva".

Habló el asturiano sobre lo que implica para él ser seleccionador, que "implica una identificación clara con lo que representamos, jugar por nuestro país y defender en grandes citas a nuestra selección. Siempre he dicho que siempre me había apetecido ser seleccionador".

Tras la eliminación de España del Mundial de Rusia, surgieron las dudas sobre el estilo de la Selección, el cual ya está muy estudiado por las selecciones rivales. Sobre ello decía Luis Enrique: "Se puede evolucionar, ya tuve esa experiencia en un club y lo hicimos. Vamos a seguir con el mismo estilo, vamos a reforzar ese perfil y hay que mejorar cosas. Nada que no hayan deseado mis predecesores. La Selección se debería parecer a un equipo. Es difícil pero lo intentaremos".

España tiene en sus categorías inferiores jugadores muy prometedores que garantizan a la Selección absoluta buenos recambios en el tiempo. Esto añadido a la bajada de nivel de los que hicieron a España campeones de todo hace que suban las posibilidades de los jóvenes futbolistas españoles: "La palabra fracaso es fea. En deporte todos hemos tenido malos resultados. Es verdad que veníamos de ser campeones de todo. Debemos agradecérselo a aquellos jugadores. Yo no hablaría de fracasos, hablaría de que no hemos cumplido objetivos. Tenemos muchas cosas a mejorar, no va a haber revolución, aunque sí evolución. La edad de los jugadores me da igual, lo importante es el rendimiento".

Después de verano, Luis Enrique tendrá que dar su primera lista como seleccionador. "Tengo ganas de dar mi primera lista, nos lo pasaremos bien. Creo que el capitán debe ser quien lleva más internacionalidades con España. Creo que vamos a trabajar muy cómodos, eso es importante para mí, espero poder aportar muchas cosas, apuntaba sobre el asunto. Además, añadía: "Cuando supe que sería seleccionador me hice una lista de setenta jugadores, y habrá sorpresas en la primera lista. Creo que puede ser una motivación para todos los futbolistas que tienen opciones. Necesitamos ver en qué estado están los jugadores de manera individual. No haré la lista en función de la lista del Mundial".