Rodrigo: "Hoy empieza mi historia"

Otro hijo pródigo vuelve al Atlético de Madrid. El que fuera futbolista de las categorías inferiores del club, Rodrigo Hernández, fue presentado como nuevo jugador colchonero en el auditorio del Metropolitano.

Cinco años después, el canterano vuelve a casa tras pasar por el Villarreal y estará defendiendo la elástica rojiblanca por los próximos cinco años.

Tras entrenar en el Cerro del Espino, Rodri se presentó ante los periodistas muy contento y entusiasmado por volver a casa: “Estoy contentísimo, no sólo de haber vuelto a casa. Cuando uno sale de su club, del que siempre soñó debutar, siempre espera volver. Cuando se dio la opción no lo pensé mucho. Estoy muy agradecido al Atlético por esta oportunidad”.

Durante el acto se presenció un vídeo en el que se recordaban sus momentos en las categorías inferiores, donde ganó títulos, y se le vinieron a la memoria grandes momentos: “Te vienen momentos muy felices aquí, crecí, gané ligas, noté el orgullo de jugar en el equipo del pueblo, que es el Atlético de Madrid. Se me pone la piel de gallina. Es una satisfacción enorme volver a este club, verme reflejado. Contentísimo y muy admirado por conseguir éxitos”.

Un sueño hecho realidad

“Esto es un sueño. Había más de 300 chavales que empezaron como yo y no todos tuvieron la ocasión de llegar. Por eso estoy muy agradecido a la gente que me ayudó, a mis compañeros, a mis entrenadores, la familia... por eso a los que empiezan les digo que no pierdan nunca la ilusión”, añadió.

Sobre su etapa en Villarreal, dijo que se fue para empezar una nueva etapa pero “con la esperanza de volver a casa”. “Pero nunca se sabe, estaba centrado en el Villarreal, ahora estoy muy ilusionado”, apuntó.

Sobre su nuevo club, afirmó que tienen la mejor plantilla y que están preparados para llevarse todos los títulos: “El Atlético aspira a todos, a la vista está. Es de los clubs que está entre los cinco o seis mejores. Ha logrado acercarse mucho a los mejores. Es la mejor plantilla de LaLiga y vamos a disputar todas las competiciones”.

“Sí está entre los mejores equipos. Me fui hace cinco años y ahora no tiene comparación. Ha crecido una barbaridad, compite con los mejores. La plantilla que se está haciendo es inmejorable. Luego nunca se sabe, pero partiendo de cero tenemos opciones en todas las competiciones. Estamos para ganarlo todo”, señaló.

El heredero del '14'

Tras la salida de Gabi, el dorsal '14' quedó libre y la espalda de Rodrigo será su nuevo lugar. Sobre ello, comentó: “Mirando atrás lo que han hecho tanto el míster como Gabi, lo vivo con la máxima ilusión. Sé lo que representan Simeone o Gabi, sé lo que han dejado en el club en cuanto a liderazgo, historia, etc. Mi historia empieza a partir de hoy. Me gustaría parecerme a ellos en el futuro”.

“No vine pensando si se iba Gabi o no, sólo que venía a un club grande que aspira a todo. Mi objetivo es dar todo lo mío, que puedo aportar mucho, dar el máximo de mí y trabajar. Soy muy joven, me queda mucho por aprender de los que han vivido más experiencias que yo. Vengo a ganar títulos al Atlético”, afirmó el canterano.

¿Por qué el '14'?

“El número que podía elegir de los que quedaban. Se dio la ocasión y no me lo pensé. Es un número que he llevado yo, que fui campeón de Europa con él, que lo llevaron Gabi, Simeone... estoy contento de asumir ese rol y reto”, expuso.

Para terminar, alabó a Simeone e hizo mención a sus exentrenadores: “He tenido muchos entrenadores, de todos he sacado algo, un aprendizaje continuo. Llevo una semana con Simeone, lo que transmite es hambre, competitividad... no para de repetirlo. Tendré que conocerlo más, pero de partida es un entrenador que te da alas para conseguir lo que uno quiere desde lo colectivo y lo individual. En Villarreal tuve entrenadores importantes, si no hubiese ido a Villarreal no sería el jugador que soy. A veces hay que salirse del camino marcado para regresar de nuevo a él”, concluyó.