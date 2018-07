Vinicius Júnior: "Quiero ser uno de los mejores en el Madrid, no mejor que Neymar"

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior recordará el 20 de julio de 2018 toda su vida. El joven talento brasileño fue presentado oficialmente como jugador del Real Madrid, tras haber permanecido cedido en Flamengo la pasada temporada, club del que proviene como canterano.

“Esta es la mejor oportunidad que tiene un jugador de fútbol. Me voy a sacrificar mucho para demostrar que merezco esta oportunidad. Tengo el honor de llegar a la cima del mundo del fútbol, el Real Madrid, con solo 18 años. Con esta edad demostraré al míster y a mis compañeros que estoy preparado para jugar", esbozó el jugador canarinho tras el discurso de Florentino Pérez

Los jugadores extranjeros conocen la Liga Santander. Saben de la dificultad que guarda la que llaman "la mejor Liga del mundo". Vinicius es consciente: "Sé que la adaptación no será fácil pero estoy preparado para hacer lo que sea necesario”, finalizó en el palco de Honor del Estadio Santiago Bernabéu.

Florentino, valedor del talento joven

Florentino Pérez, como siempre, fue el maestro de ceremonias. El presidente del Real Madrid dio la bienvenida al nuevo talento merengue con palabras de cariño: “Es un jugador que acaba de cumplir 18 años pero que ya está considerado como una de las grandes esperanzas del fútbol brasileño y del fútbol mundial. Hace tiempo que nos sedujo con sus regates increíbles, su técnica, rapidez y sus goles. Creemos que está llamado a ser uno de los grandes de este nuevo tiempo que se aproxima. Estamos convencidos de que es uno de esos jugadores que van a marcar de una manera muy especial el futuro pero que al mismo tiempo se muestra ya como una realidad”, explicó el máximo mandatario.



“Tus sueños serán a partir de este momento los sueños de nuestros aficionados, a los que estoy convencido vas a maravillar con tu juego. Con tu increíble talento, y por supuesto con sacrificio y entrega, podrás luchar por todo lo que has deseado. Enhorabuena y bienvenido a tu casa”, finalizó Florentino Pérez.

Como un niño y su juguete

Fue pisar el césped del Bernabéu, equipación como armadura y balones preparados y a Vinicius se le encendió el rostro. Tras posar ante los medios de comunicación en el verde, pasó a rueda de prensa, donde se mantuvo su sonrisa de oreja a oreja en todo momento.

Una vez en sala de prensa, fue Ronaldo Nazário el maestro de ceremonias. "Llegas a una casa espectacular, este es el sitio donde más feliz he sido. Te deseo toda la suerte del mundo en este desafío. Estaremos para cuidarte en todo lo que haga falta", señaló el mítico '9', para dar la bienvenida a Vinicius.

"Estoy muy feliz de estar aquí, no tengo palabras para describir mi felicidad ni para agradecer a todo el que me ha apoyado para poder llegar aquí", contestó.

Le comparan con Neymar y Robinho. Él lo tiene claro. "Mi juego es muy parecido al de Neymar. Él es mi ídolo. Solo quiero jugar y trabajar para ser uno de los mejores, no para ser mejor que Neymar. Me preparo cada día para el reto que supone jugar en el Real Madrid lo más rápido posible. Es una liga de fútbol diferente. Lopetegui habla mucho conmigo y me está ayudando en todo lo que necesito", aclaró el talento brasileño a los medios.

Dorsales como el '7' de Ronaldo o el '9' de Benzema -ante la más que posible salida del francés- han quedado sin dueño. Él todavía no ha elegido ninguno, pero sabe que, sea el número que sea el elegido, el sacrificio no es negociable: "Lleve el dorsal que lleve lo voy a portar con orgullo e intentaré hacerlo grande en el Real Madrid". Además, Vinicius no quiso mojarse sobre ningún favorito: "Todos los jugadores de la plantilla del Real Madrid me ayudan mucho, todos son mis favoritos", finalizó