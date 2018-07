Gorka Santamaría: "Las sensaciones son buenas"

Google Plus

Comienza la pretemporada y con ello las primeras ruedas de prensa del curso. En la mañana del jueves Gorka Santamaría, jugar recién llegado al Sporting B, ha sido el encargado de comparecer ante los medios de comunicación para transmitir sus sensaciones tras los primeros minutos que disputó con la elástica rojiblanca en Les Caleyes ante el Club Deportivo Lealtad, donde consiguió anotar el gol de la victoria. El jugador natural de Bilbao quiso destacar las buenas sensaciones vividas en el encuentro: “Era el primer partido, me encontré con muchas ganas y con mucha ilusión. Todavía me queda coger un poco de ritmo pero las sensaciones son buenas. El gol al final es anecdótico”.

Aunque sea un fichaje perteneciente a la plantilla del filial, el joven atacante vasco deja claro sus intenciones en caso de contar con minutos en el primer equipo: “Subo para intentar ayudar al primer equipo y voy a intentar aprovechar las ocasiones que tenga”. Se sincera cuando se le pregunta si se encuentra cómodo en la pretemporada con el primer equipo del Sporting: “Bien, la verdad que muy a gusto. De forma estricta ya te digo que estuve un tiempo parado y al principio se nota, pero ahora me estoy encontrando mucho mejor”.

No saliendo aún del apartado de preguntas del primer equipo, Gorka sabe a qué disciplina vino y lo que puede aportar en caso de recibir la llamada de Rubén Baraja: “Tengo claro que soy un jugador del filial que va a echar una mano al primer equipo cuando el míster lo considere. Si puedo tener una oportunidad la voy a aprovechar”. Como todo jugador novato en el club, da una breve descripción de cómo se encuentra en Gijón: “La verdad que muy bien. Este clima y la ciudad me encantan, no se puede pedir nada mejor para jugar al fútbol. La verdad que ha sido muy fácil adaptarme”.