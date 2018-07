Dos amistosos con aires de Europa

La pretemporada armera ya está en marcha. Después de dos partidos en los que el balance de victorias y derrotas está empatado, llegan otros dos encuentros con gran sabor a competiciones Europeas. Swansea e Estambul Başakşehir, dos rivales muy diferentes, pero con un nivel verdaderamente exigente.

A pesar de que su última temporada no haya sido la mejor, el equipo de Abdullah Avci no va a poner las cosas fáciles al conjunto armero. Para los que no conozcan al combinado turco, clasificaron terceros en su pasada campaña, por tanto, tendrán la oportunidad de disputar la fase clasificatoria de la Europa League. Aunque el Başakşehir no sea un equipo mundialmente conocido, cuenta en sus filas con jugadores de mucha calidad. Emmanuel Adebayor, Arda Turan o Edin Visca, son algunos de los hombres con más renombre dentro del equipo turco.

Únicamente un día después, el equipo de Mendilibar se tendrá que ver las caras con el Swansea, equipo de la segunda división inglesa. Los hombres de Graham Potter, vienen de afrontar su descenso a la división de plata. Un equipo realmente histórico, el cual quiere asegurar su billete de vuelta a la máxima categoría esta misma temporada. Para lograr ese objetivo, el equipo inglés está afrontando el mercado de fichajes con muchas ganas. Muchas caras nuevas en el equipo, que veremos como se desempeña en los partidos importantes.



Ambos partidos se llevarán a cabo en Austria, país elegido por el equipo armero para hacer su pretemporada. El encuentro frente al Başakşehir se disputará el Lunes 23, mientras que el choque frente al equipo inglés tendrá lugar 24 horas después. Más allá de lo que al juego se refiere, estos partidos van a tener un morbo especial, ver el debut de Marc Cardona como nuevo jugador armero. Cardona jugará en calidad de cedido esta temporada en Eibar. Además, el club armero se ha reservado una opción de compra que podrá ejecutar cuando expire el curso.