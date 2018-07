Arthur: "Todo está siendo mejor de lo que me imaginaba"

Google Plus

El centrocampista brasileño y nueva incorporación azulgrana ha demostrado estar ilusionado con lo que para él es "un sueño": ya conoce la que va a ser su nueva casa y ya se ha ejercitado junto a sus nuevos compañeros.

Con vistas a su debut como nuevo jugador culé, el que fuera jugador del Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ha valorado su llegada al feudo culé y ha hablado sobre lo que significa para él empezar esta nueva aventura junto a los que ya son sus nuevos compañeros. En una entrevista concedida a Mundo Deportivo, el brasileño ha demostrado ambición e ilusión.

Arthur lleva pocos días en su nueva ciudad y ya ha tenido buenas impresiones como nuevo jugador de la plantilla que dirige Ernesto Valverde. Así lo ha querido dejar claro, mostrando agradecimiento después de haber sido tan bien recibido: "El recibimiento está siendo muy bueno. Todos me están tratando bien. Los brasileños que están en la plantilla también me están apoyando mucho. Si tengo dudas, si no entiendo algo, siempre pregunto. Está resultando todo maravilloso."

Cumpliendo su sueño, ha conseguido cumplir con las expectativas que tenía fijadas en esta nueva aventura y así lo ha dicho: "Todo está siendo mejor de lo que me imaginaba. Sabía que era un club grande, fantástico, con una gran estructura y con magníficas instalaciones, pero verlo de cerca lo supera todo."

Sobre el cambio de ritmo que ha podido experimentar en esta nueva aventura, Arthur ha dejado claro que intentará adaptarse de la mejor forma posible: "Mi principal objetivo ahora es adaptarme al ritmo de mis compañeros, al estilo, al juego, a la rutina. Cuanto antes entre en la dinámica del vestuario, mucho mejor."

Después de haber completado algunas sesiones preparatorias, el nuevo jugador azulgrana ha valorado el nivel táctico y técnico de la plantilla: "El nivel técnico es muy alto, excelente. Los jugadores tienen un gran nivel. Este equipo cuenta con los mejores jugadores del mundo."

Respecto a las expectativas que tiene fijadas como nuevo jugador culé, Arthur ha hablado sobre su debut soñado con la elástica blaugrana: "Me vienen cosas a la cabeza. Quiero cumplir el sueño de jugar en un Camp Nou lleno y marcando un gol, pero lo más importante no es el inicio sino el final. Quiero ganar todos los títulos posibles y que el equipo juegue bien al fútbol."

Arthur aterrizaba en tierras barcelonesas la semana pasada para ser presentado como nuevo jugador culé ante los medios de comunicación y los aficionados azulgranas y lo hacía habiendo rechazado otras propuestas que procedían de otros grandes equipos. El centrocampista brasileño no dudó a la hora de elegir: "En aquel momento tenía otras ofertas importantes de otros equipos también muy interesantes, pero cuando recibí la oferta del Barcelona no me lo pensé dos veces y la acepté porque era mi ilusión."

Arthur ha llegado al feudo culé con la ilusión intacta y pisando fuerte y ya queda menos para que los aficionados puedan ver sus pases cortos, sus asistencias, su velocidad con el balón, su participación y su estrategia.