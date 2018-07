El Leganés se estrena con un empate ante el Alcorcón

Google Plus

El sol caía frente a una ID Butarque plagada de aficionados blanquiazules y amarillos. Primer partido de la pretemporada para un Leganés que presentaba novedades. Desde el banquillo hasta los jugadores de campo se vio una reforma total en el combinado pepinero. Pellegrino debutaba en la sala de mandos y también lo hacían Juanfran, Vesga, Mejías, Facundo, Ojeda, Tarín y Carrillo. sobre el campo.

Para la primera parte optó por un equipo poco conocido por la ciudad madrileña. La mayor parte de las nuevas incorporaciones copaban el once titular: Cuéllar, Juanfran, Siovas, Ezequiel, Raúl García, Mejías, Vesga, Facundo, Dani Ojeda y William y Carrillo. Todos ellos llevaron las riendas en los primeros 45 minutos, dominados de cabo a rabo y avisando en numerosas ocasiones a Casto. Primero fue Ojeda y, posteriormente, Carrillo tuvo la más clara. No obstante, el marcador no se movió y el luminoso mantuvo la equidad durante el primer asalto.

En el segundo todo cambió. El Leganés estuvo formado por: Serantes, Bustinza, Gumbau, Koné, El Zhar, Rico, M.M. Dos Santos, Rubén Pérez, Tarín, Raúl Sánchez y Kleandro. El estilo de juego sufrió un ligero cambio. La potencia de El Zhar y Koné en ataque dieron otro aire a los leganenses con ataque más veloces y eficaces. Continuaban las oportunidades, pero el gol no aparecía. Hasta que uno de muchos contraataques dio resultado. El Zhar logró plantarse ante el guardameta del Alcorcón y poner así el primero. El equipo alfarero reaccionó y comenzó a acechar las portería de Serantes. Fue en los instantes finales cuando Pereira apareció para igualar el encuentro y darle así una alegría a los aficionados desplazados.

Primera prueba para Pellegrino que ha conseguido aprobar. En un campo con espacios reducidos puso en escena dos equipos con diferentes dinámicas. Ambos fueron capaces de controlar y generar, dejando un buen sabor de boca y una gran cantidad de aspectos a mejorar de cara al próximo encuentro.