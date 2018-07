El primer día de renovación de los abonos con problemas

Google Plus

Después de casi un mes de mucha angustia por parte de los aficionados, el 18 de julio fue el día de la presentación de cómo serán los abonos para el Rayo Vallecano de la próxima temporada 2018-2019 en Primera División. Lo hicieron junto a la presentación de las nuevas equipaciones que lucirán durante la nueva campaña.

A pesar de que, ha habido mucha tensión, la gente ha sabido estar calmada y esperando, sobre todo atendiendo a las fechas en las que se lanzó la campaña de abonos en temporadas anteriores, mucho más tarde que el resto de equipos.

Y gracias a Unión Rayo se pudo saber todo lo que pasó en el primer día que las taquillas se abrieron. La nueva campaña de abonos de esta temporada no empezó con un buen sabor de boca el 18 de julio por la tarde en las taquillas del Estadio de Vallecas. Primero de todo había mucha cola desde primera hora de la tarde con el sol que caía en Vallecas, aproximadamente unos cientos de aficionados rayistas queriendo renovar su abono. Pero a medida que iba pasando la tarde, la gente podía ver que la cola no iba avanzando, y la sorpresa fue que la máquina se había estropeado y no se pudo renovar ni un solo abono en la primera tarde de renovaciones.

Jugadores celebrando el gol de Álex Moreno ante el Lugo. Fotografía: La Liga

Se ha podido saber gracias a testigos presenciales que la gente en la fila empezó a perder la paciencia y a pedir hojas de reclamaciones ,ya que veían que no pudieron renovar su abono después de pasar varias horas en la cola.

Y medida que iba pasando la tarde, la gente pudo saber qué pasaba, y es que los ordenadores que tiene el Rayo Vallecano en taquillas se habrían estropeado y fue imposible renovar el abono. Hay algunos aficionados que han solicitado que se les respete el hueco en la fila para el 19 de julio, ya que así no perdía el sitio.

Pero según relatan los afectados desde el club, no se les habría dado ningún tipo de explicación al respecto más allá del fallo en los ordenadores. Y además, se quejan de la falta de información sobre ello.

Pero a las 19:30 horas de la tarde y a la noche por parte del club en su Twitter se pudo ver una respuesta oficial de todo lo ocurrido. Dijeron en un comunicado: "Lamentamos mucho los trastornos que haya podido generar, por motivos ajenos al club, la caída del Sistema AVET (sistema informático de La Liga para la gestión de ticketing/abonos de los clubes) a los aficionados que habían ido a renovar su abono en las primeras horas de la campaña. Técnicos de @LaLiga están desplazándose a taquillas del Estadio para tratar de subsanar la deficiencia", rezaba el tweet.

Y después más tarde pusieron otro comunicado, afirmando y tranquilizando: "Solventada por los técnicos de La Liga la caída del Sistema AVET. Queda restablecido el sistema por lo que mañana se reanudará la emisión de abonos desde las 10h. Sentimos las molestias ocasionadas."

Y todo eso fue lo que ocurrió el primer día de renovaciones de los nuevos abonos del Rayo Vallecano para la próxima temporada en Primera División. Ahora toca esperar cómo va evolucionando eso en los próximos días. Aunque el jueves también existieron algunas incidencias.