Primer día de pretemporada en Marbella completado

Después de unas largas vacaciones, el primer equipo del Rayo Vallecano ha hecho ya dos semanas de entrenamientos en la Ciudad Deportiva para empezar a preparar la pretemporada, antes de jugar en la máxima categoría del fútbol español. No es el único equipo de Primera División que ya lleva unas cuantas sesiones de entrenamiento, la mayoría de los equipos a los que se enfrentarán los de la franja ya han comenzado los reconocimientos médicos y las sesiones de entrenamiento.

Desde el jueves por la noche el primer equipo del Rayo Vallecano está ya instalado en Marbella, donde ha empezado el stage de pretemporada. El viernes 20 de julio han hecho doble sesión por la mañana y por la tarde en las instalaciones del Marbella Football Center.

En la sesión de la mañana, la plantilla ha comenzado haciendo un circuito preventivo para poder continuar con una exigente sesión física, que ha estado combinada con ejercicios con balón en circuito de finalización con diferentes variantes.

Gracias a Unión Rayo se ha podido saber más información sobre el primer día de stage del primer equipo. No han viajado todos los jugadores, donde en el primer entrenamiento en Marbella se ha podido ver que Javi Noblejas no estaba, se ha quedado en Madrid y no ha viajado con el resto de sus compañeros.

De este modo, se puede decir que hay rumores sobre su salida del Rayo, así que a la vez la llegada de alguien para suplir su baja. Han viajado un total de 22 futbolistas a Marbella, pero tres de ellos son porteros así que, solo hay 19 jugadores de campo. Pero es un número insuficiente para realizar partidos de pretemporada, ya que como mínimo tiene que haber 20 futbolistas.

Además, hay la posibilidad de la llegada de una cara conocida Emiliano Velázquez, o la de Pozo en Marbella -aunque su cambio de dorsal en el Almería disminuye notablemente las posibilidades- directamente para sumarse al grupo, así que su incorporación se podría hacer pública en los próximos días.

En este mini stage que hacen en Marbella, mañana tienen el primer partido ahí, donde jugarán contra el Bristol City. Y también, el próximo 24 de julio harán otro partido contra el Málaga, y el 25 de julio pondrán rumbo a Egipto para disputar un partido el 26 contra el Pyramids FC.