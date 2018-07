Setién: "Creemos que hay futbolistas que nos vendrían muy bien"

Google Plus

La pretemporada ya ha comenzado para los verdiblancos y Quique Setién ha querido hacer balance de ésta y lo que queda por venir en la Cadena Cope, analizando varios temas, entre ellos el mercado de fichajes, que está en todo su esplendor. Aún con el mercado de fichajes en marcha, los posibles refuerzos han sido el tema estrella de la emisora.

El técnico cántabro nunca ha disimulado su interés por la posible vuelta de Ceballos, actual jugador del Real Madrid. Ha confesado que le parece "un grandísimo jugador" y estaría "encantadísimo" de poder contar con él en su plantilla para la próxima campaña, para la que queda tan sólo un mes.

Setién ha comentado que no sabe "cómo está la situación, pero Ceballos es un grandísimo jugador". Siempre ha gustado al entrenador bético y le encantaría tenerle en su vestuario. "Por nuestra manera de jugar, creemos que hay futbolistas que nos vendrían muy bien y que podrían ayudarnos mucho porque sabemos cómo juegan y se adaptarían perfectamente a lo que nosotros proponemos y que lo van a pasar bien", decía haciendo referencia al madridista. "No sólo te dedicas a jugar al fútbol si no que vienes a trabajar con mucha alegría", añadía.

En cuanto al ámbito deportivo, ha manifestado que "están muy contentos", ya que piensa que están "teniendo la oportunidad de trabajar cosas" para preparar la próxima temporada con tiempo, pues se les sumará la competición europea.

Por último, ha tratado un tema triste para la afición y la plantilla bética: "Hemos perdido a un futbolista como Fabián con el que teníamos las garantías absolutas que nos iba a dar salvo una lesión". Sin embargo, se ha mostrado optimista con los nuevos refuerzos y no da por cerrada la plantilla: "Pero bueno hemos incorporado a futbolistas que creemos que nos van a dar muchas cosas".