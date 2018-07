El Eibar, recibe un baño turco

Google Plus

El Eibar ha disputado este lunes su primer amistoso internacional. Los armeros, concentrados actualmente en la localidad austriaca de Kossen, debían de dar la cara frente al İstanbul Başakşehir. A pesar de las buenas sensaciones que transmitieron frente al Tudelano, al equipo le está costando encontrar su ritmo, siendo esta derrota un claro ejemplo de ello.

El encuentro se perfilaba parejo. No obstante, el rival era realmente exigente. Tercer clasificado de la liga turca la pasada temporada y clasificado por lo tanto para la Europa League. Mendilibar volvió a construir un equipo plagado de titulares, pero esto no fue suficiente. Cuando el marcador reflejaba el minuto sesenta del partido, un gol de Kahveci puso en jaque a los vascos. En la primera parte no hubo cambios, siendo los hombres que empezaron el partido los que completaron lo primeros 45 minutos.





La segunda mitad fue más de lo mismo. El de Zaldivar quiso mantener un equipo sólido, haciendo solo cuatro cambios durante lo noventa minutos. Cuando el choque llegaba a su fin, un gol de Erdinc ponía el 0-2 definitivo, siendo esta la segunda derrota consecutiva de los armeros.

Independientemente de la derrota, hubo otra mala noticia. La entidad vasca tuvo que informar de la lesión de Iván Alejo, el cual tuvo que abandonar la concentración, y por tanto, volver a territorio español. Mendilibar habló después del partido, achacando la derrota a la preparación de los turcos: “Ha sido un partido complicado y exigente contra un muy buen equipo. Tiene 15 días más de rodaje que nosotros y se ha notado", subrayó el técnico del Zaldibar tras el encuentro”.

No hay tiempo para lamentarse. Los armeros deben seguir con su propia pretemporada y dar la cara en el partido de mañana. En este caso será frente al Swansea, equipo recientemente descendido, pero no por eso un rival débil.