Lenglet: "La filosofía del Barça es única"

El Barcelona ha empezado a reforzarse durante el verano y es que bajas tan sonadas como las de Iniesta tienen que empezar a encontrar recambios. Tras la llegada de Arthur, el siguiente en pisar Can Barça ha sido Lenglet, central procedente del Sevilla, que llega para dar un toque de calidad y versatilidad al eje defensivo de Valverde.

Se encontrará con Umtiti, que se ha colgado el oro en el Mundial de Rusia, con el siempre inalcanzable Piqué y con Vermaelen, que ha compartido los éxitos de Bélgica en la Copa del Mundo. Una posición difícil y competitiva que hace tener más ilusión y ambición al joven fichaje para el primer equipo.

Sentado ya en su nuevo vestuario, el francés ha atendido a BarçaTV en un homenaje a su nombre, donde ha presentado sus aspiraciones futbolísticas, sus ídolos deportivos y qué espera encontrar en su nuevo equipo.

Jugar al lado de los mejores

El club llevaba meses intentado tentarle, aunque el Sevilla se resignaba a perderle. Finalmente, la propuesta de Valverde terminó de convencerle y su fichaje es ya una realidad para los culés. Su potencia y presencia en la línea de atrás dará un toque distinto al equipo, que busca volver a reinar sobretodo en Europa. "La filosofía del Barça es única y no cambia. Salir desde atrás y buscar el pase que haga daño al rival", afirmaba el francés pensando ya en disputar sus primeros minutos.

Lenglet, segundo fichaje del Barça de Valverde

Preguntado por el proceso de adaptación al nuevo estilo de juego, Lenglet lo tiene claro: jugar en un club tan grande lo pone todo fácil. Podrá prepararse durante la pretemporada para intentar, en agosto, levantar la Supercopa de España ante sus ex-compañeros sevillistas. Afirma ser muy autocrítico con sus intervenciones y buscar siempre la perfección: "Me gusta mirar la actuación de mis partidos para saber qué he hecho mal y qué he hecho bien".

Pero si hay algo que ha hecho decantar la báscula para llegar a la Ciudad Condal es compartir equipo con Leo Messi, por el que no ha guardado elogios: "Messi es el mejor jugador del mundo, porque te puede cambiar un partido en un momento de mucha dificultad", confesaba el francés.

Con ganas de debutar ya con Valverde, Lenglet se prepara para una temporada que apunta a ser competitiva de nuevo. Arrancarán el curso peleando por un título que se escapó meses atrás. Después, las 3 competiciones más importantes volverán a echar a rodar.