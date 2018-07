Largas colas para renovar los abonos

Google Plus

El club rayista ha sido el último en toda la Primera División en dar a conocer los precios de la campaña de abonos para esta temporada.

A tan solo un mes y unos días de que empiece la liga, las prisas se han instalado entre los aficionados que se han agolpado durante horas a las puertas del estadio para poder renovar su abono.

Enfado e indignación por la espera

Y es que como ya sucediera la temporada pasada en algún encuentro clave -por ejemplo el partido del ascenso ante el Lugo- los aficionados han tenido que esperar hasta cuatro horas para poder acceder a las taquillas y hacerse con su abono.

Muchos de ellos mostraban su enfado, ya que después de estar esperando, han tenido que volverse a casa con las manos vacías, unas veces por el cierre de las taquillas -ya que el horario no se ha visto ampliado pese a las colas-, y otras veces por errores en los programas informáticos con el que se gestionan dichas renovaciones, y que propiciaron que más de un aficionado perdiese los nervios e incluso pidiera hojas de reclamaciones, ya que después de estar horas esperando, no sólo no podían renovar su abono, sino que por parte del club tampoco ofrecían una respuesta.

Las críticas hacia esta gestión no se han hecho esperar, ya que son muchos los aficionados que consideran que es intolerable que se vivan este tipo de situaciones en un club de Primera División, al igual que consideran que el sistema para la renovación ha quedado obsoleto, ya que en las taquillas del estadio solo se encuentran actualmente dos personas trabajando y es insuficiente para un club que cuenta con unos 12.000 abonados.

Renovación abonos online

Desde el día 21 también se les ofrece a los abonados la posibilidad de realizar la renovación a través de Internet y así evitarse el tener que esperar horas para realizar dicho trámite, para ello, basta con meterse en la web del club y con el número del DNI, el abono de la anterior temporada y la tarjeta de crédito, es suficiente para obtener el abono de la presente campaña.