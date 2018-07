Vinicius: "Desde que llegué sentí algo diferente"

Vinicius Junior concedió a Real Madrid TV una entrevista posterior a su presentación en la que explicó cómo es su fútbol y cuáles son sus expectativas sobre su etapa como jugador del conjunto blanco.

Al ser preguntado por el acto de presentación, el jugador reconoció que llega al mejor equipo del mundo: "Estoy feliz, realizado, orgulloso y muy contento de estar aquí, en Madrid, en el mejor equipo del mundo. No tengo dudas de que voy a ser muy feliz. Desde que llegué sentí algo diferente, que iba a ser muy feliz, no solo yo, sino todos mis compañeros y mi familia también", declaró el brasileño.

Vinicius tiene un fútbol vistoso donde predomina el regate. Sobre esto el punta ha declarado: "Hago un fútbol alegre y osado, del estilo que se juega en el fútbol brasileño, siempre con mucho regate, pero respetando al adversario y hacia la portería para marcar muchos goles y ayudar siempre a mi equipo".

El brasileño no lleva muchos días en Madrid, pero se adapta rápido: "El entrenamiento siempre es muy bueno, parecido al del fútbol brasileño, pero aquí se mueve más rápido el balón. Poco a poco estoy aprendiendo cómo se entrena aquí y, cada vez más, me estoy integrando con mis compañeros de equipo. Siempre estoy muy feliz, cada día estoy más contento de ponerme la camiseta del Real Madrid", ha reconocido el delantero.

Su familia se encuentra a miles de kilómetros en Brasil, pero están viviendo estos días con la misma emoción que presenta el jugador: "Todos están muy felices en Brasil y mi familia también. Todo el mundo me pregunta cómo está siendo la experiencia de estar aquí. Siempre les digo que no hay nada mejor que estar en el mejor equipo del mundo, al lado de los mejores jugadores. Estoy adaptándome muy rápido, menos cuando la gente me habla muy deprisa. Voy a ser muy feliz en este equipo maravilloso", ha comentado Vinicius.

El extremo también ha encontrado tutores dentro de la plantilla, como Marcelo: "Marcelo siempre me dice que me va a gustar mucho jugar aquí. Me dice que voy a querer jugar aquí muchos años y que nunca voy a querer irme del Real Madrid, de este equipo maravilloso que hay aquí, y que lo que yo necesite, él me va a ayudar. Hablando de títulos, si yo ganara la mitad de lo que Marcelo ha logrado, ya estaría muy bien".

Por último, el brasileño quiso mandar un mensaje para la afición merengue: "Estoy muy feliz, muy contento de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo, y os quiero decir que vamos a ser muy felices y que vamos a ganar muchos títulos para esta camiseta. Un abrazo muy grande para todos. ¡Hala Madrid!".