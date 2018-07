Valverde, candidato a mejor entrenador de la FIFA

Trabajo, trabajo y más trabajo. Es lo que ha llevado al entrenador del FC Barcelona Ernesto Valverde a convertirse en uno de los mejores directores técnicos del mundo. El extremeño está a punto de comenzar su segunda temporada al mando de la nave azulgrana y sus éxitos no están pasando desapercibidos. La FIFA lo ha incluido en la lista de 10 nominados para el premio The Best al mejor entrenador del año, y que entregará en Londres el próximo 24 de septiembre.

Valverde no lo tendrá fácil. La actuación de entrenadores como Zinedine Zidane (Real Madrid), Massimiliano Allegri (Juventus), Pep Guardiola (Manchester City), Jurgen Klopp (Liverpool) o Diego Simeone (Atlético de Madrid) y seleccionadores como Stanislav Cherchesov (Rusia), Zlatko Dalic (Croacia), Didier Deschamps (Francia), Roberto Martínez (Bélgica) o Gareth Southgate (Inglaterra) harán que el vencedor del premio sea toda una incógnita hasta el 24 de septiembre. No obstante, como en cualquier galardón, siempre destacan un par de favoritos. En el caso de The Best, Zinedine Zidane y Didier Deschamps parten con ventaja, pues el primero se ha hecho con la Champions League con el Real Madrid y el segundo ha levantado nada más y nada menos que el Mundial con la selección de Francia.

Las votaciones se abren este martes, 24 de julio, dos meses antes de la entrega del premio. Los votantes serán los capitanes, seleccionadores y periodistas de todo el mundo. El 10 de agosto será el último día para presentar la votación y, a principios de septiembre, se conocerán los tres finalistas.

El Txingurri es novato en este tipo de reconocimientos. Sus alicientes son LaLiga, que se aseguró en la jornada 34 sin haber perdido ningún partido, y la Copa del Rey, culminada con una histórica victoria en el Wanda Metropolitano contra el Sevilla FC por 5-0.