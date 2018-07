Álex Muñoz: "Estando todos unidos será más fácil conseguir el objetivo"

Hoy a las 12:30h, el nuevo fichaje del Real Zaragoza, Álex Muñoz, ha comparecido ante los medios de comunicación para más tarde, a las 13:00h, pisar por primera vez el césped de La Romareda y recibir el saludo de la afición blanquilla.

Acerca de su impresión del vestuario y de Imanol Idiákez, Álex Muñoz afirma: "He hablado con todos los compañeros, ya me hablaron muy bien del grupo que había, muy sano y muy unido. Tanto el capitán como los demás compañeros han estado muy amables, y con el míster también he hablado y me ha dado muy buenas sensaciones".

La decisión de venir fue fácil: "El Real Zaragoza siempre ha sido un club histórico que veía de pequeño y siempre me ha gustado la afición y el club, cuando me enteré de que estaba interesado no dudé en venir aquí".

Se define como "un jugador con buena salida de balón desde atrás, rápido y seguro".

Sobre la posibilidad de reencontrarse con Marc Gual, Muñoz afirma: "Me llevo muy bien con él, es un jugador muy interesante, al que también le gustaría venir, pero eso ya lo tendrán que decidir entre los clubes próximamente".

En lo referente a exigencia y objetivo, Álex Muñoz se siente seguro: "Yo sé que es un club con mucha exigencia y espero que desde el principio arranquemos bien la liga y la afición se enganche con nosotros, porque seguro que estando todos unidos, todo será más fácil".

Acerca de su rol en el equipo, mantiene que "cada jugador tiene unas condiciones determinadas y luego depende de lo que el míster necesite pera cada partido de la temporada. Yo estaré disponible al cien por cien, daré el máximo y aportaré todo lo que tengo al club", concluye.

No ha tenido que pensarse mucho sus preferencias entre central o lateral: "Central sin duda"

Ante el deseo de ascenso de la afición, Álex Muñoz afirma: "Sé que el año pasado se estuvo a punto de conseguirlo, lo seguí desde casa y esperemos que este año se pueda conseguir entre todos".