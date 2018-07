Pedro Bigas no viaja con Las Palmas e interesa al Getafe

Google Plus

Se acelera el proceso de la salida de Pedro Bigas de la UD Las Palmas, y el Getafe es uno de los pretendientes. El Balear ha mostrado su deseo de no continuar en la entidad canaria y no ha viajado con el equipo a Inglaterra para comenzar la pretemporada con el conjunto amarillo. Ha despertado un gran interés en varios equipos de Primera División, y el central balear ha decidido responder a la llamada y continuar jugando en LaLiga Santander ante el descenso de su actual club a LaLiga 1|2|3. La UD Las Palmas no se resiste y espera poder sacar un buen negocio de esta operación.

El Getafe ha presentado una de las ofertas más interesantes para el equipo canario, ya que Jorge Molina estaría involucrado en ese movimiento. El club azulón no podría permitirse la llegada de más jugadores si no se producen las salidas de otros tantos. Se ha rumoreado en varias ocasiones la posible salida de Molina, que podría vestir la camiseta amarilla la próxima temporada en LaLiga 1|2|3. Los otros dos equipos que han entrado en la pelea por Bigas son Real Betis y Eibar. La oferta del club verdiblanco, que estará presente en la UEFA Europa League, atrae especialmente al jugador, aunque su actual equipo intentará efectuar el mejor negocio posible para ellos.

El ex del Mallorca llegó a la disciplina de Las Palmas en 2015 y desde entonces se ha convertido en un jugador clave para ellos. No quieren dejarlo salir a cambio de nada. Tiene contrato hasta 2021 y ha interesado fuertemente también a la SD Eibar, que pondrían sobre la mesa a Bebé, que también gusta mucho para el cuadro de Manolo Jiménez. Lo que es una realidad es que Pedro Bigas saldrá del club, y solo es cuestión de tiempo saber cuál será su próximo destino.