Obras en el Coliseum impedirán un estreno en casa

En el día de ayer se celebró la asamblea general de la federación española de fútbol en Las Rozas donde, entre muchos otros actos, se sorteó el calendario de LaLiga Santander para la temporada 2018-19. El Getafe ya conoce todos sus rivales para un nuevo curso de fútbol que promete mucha emoción. Su primer rival será el Real Madrid y se estrenarán en el Santiago Bernabéu. El primer partido de la temporada no se llevará a cabo en el Coliseum Alfonso Pérez por petición expresa del club. El conjunto azulón pidió a la federación que evitaran que el primer partido del equipo de Bordalás se jugase en casa.

Todo esto se debe a las reformas que se están llevando a cabo en el estadio. El club no prevé que esté todo listo para dar inicio a la temporada en casa, por lo que tendrán que esperar hasta la penúltima semana de agosto para abrir las puertas del Coliseum por primera vez en la nueva campaña. No es el único equipo que ha tenido problemas para dejar listo su terreno de juego para iniciar LaLiga Santander. El Leganés tampoco ha sabido medir bien los tiempos y Butarque no podrá acoger ningún partido de la primera jornada de la competición.

Por consiguiente, el Getafe actuará de local las dos jornadas siguientes. En la segunda semana de competición recibirán la visita del Eibar, equipo muy involucrado en el pasado y el presente del club azulón con jugadores como Pedro León en sus filas y otros, como Iván Alejo, que han desembarcado en el sur de Madrid procedente de la plantilla blaugrana. La tercera semana, el Getafe también jugará en el Coliseum ante el recién ascendido Valladolid. Un ex del conjunto pucelano, Jaime Mata, viste ya de azul y trabaja a las órdenes de José Bordalás.