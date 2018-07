Eloi Amagat cambia Girona por New York

"I want to be a part of it, New York, New York" ("Quiero ser parte de ella, New York, New York"). Así rezaba uno de los versos de la célebre canción "New York, New York", compuesta por John Kander y Fred Ebb y que popularizó Frank Sinatra en los años 80. Inspirado -o no- por esta música, Eloi Amagat, el que fuera el capitán del Girona hasta esta temporada, ha fichado por el New York City FC de la ciudad norteamericana para las dos próximas temporadas. El conjunto neoyorquino, entrenado desde hace varias semanas por el también 'gironí' Domènec Torrent, forma parte del elenco de clubes comandados por el Manchester City, entre los que se encuentran el Melbourne City australiano y, evidentemente, el propio Girona.

En los Estados Unidos, Eloi se encontrará con el asturiano David Villa, que fue el primer fichaje de la reciente historia del club norteamericano en 2014 para jugar en la liga que empezó en 2015. El equipo, por cierto, se encuentra segundo en la clasificación de la Major League Soccer, más conocida por MLS. Según el portal web de la entidad, el mediocentro está "muy ilusionado" para empezar a "ayudar al equipo lo más rápido posible". Asimismo confiesa que ha tenido contacto con Dome "varias veces" y le "ha hablado maravillas tanto del club como de la ciudad". Eloi asegura que jugar en los EEUU es "un reto importante" para él y que tiene "ganas de unirse al club".

Torrent también ha alabado el fichaje del centrocampista: "Tiene mucha experiencia en España. Tiene calidad para mantener el balón, es capaz de dar asistencias a los delanteros y puede controlar la posesión en el centro del campo. Puede jugar como '6', '8' o '10' y para mí, es importante tener jugadores versátiles que puedan jugar en distintas posiciones. Tiene calidad y creo que nos va a ayudar mucho".