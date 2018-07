Michel: “Toda mi vida ha estado unida al balón y lo sigue estando”

El pasado 20 de julio los aficionados franjirrojos pudimos ver como a Michel le hicieron una entrevista desde la revista Panenka. Ellos lo definen, como un hombre absolutamente vocacional ante su mirada que defiende la felicidad de hablar de fútbol. Hay una sensación de estar siempre dispuesto a hacerlo de tú a tú con los jugadores o a plantearle al periodista un debate en cada respuesta que desarrolla al día siguiente, es decir, vivir es aprender.

También al lado de los futbolistas casi parece uno más si no fuese porque el DNI no se lo perdona, ya tiene 42 años, pero a día de hoy, él dice que le sobran “tres o cuatro kilos”, pero a pesar de todo esto, ha sido una leyenda en la elite. Porque hizo lo que tenia que hacer en Vallecas, dónde ha formado una relación de amor incondicional; y hasta que sido el pregonero en las fiestas.

Y ese es Michel, además ha sido el entrenador del Rayo Vallecano que ha ascendido a Primera División, un hombre que toma decisiones duras o valientes. El que no se perdió ni un solo partido del Mundial y el hecho de que se haya ido Raúl de Tomás significa que hemos perdido muchos goles, pero traeremos gente arriba, apuesta el míster de cara a un futuro. Y comparte con su familia, con su mujer y sus dos hijos sea la hora que sea, siempre hablando de fútbol.

Michel dirigiendo un entrenamiento. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D

Empezaron la entrevista con una simple frase: no podemos vivir sin hablar de fútbol, él dijo que personalmente no puede vivir ni se lo imagina, ya que toda su vida ha estado unida al balón hasta cuando llega a casa a sus hijos les encanta hablar de fútbol. Y entre risas dijo, que hasta mi mujer tiene que participar sea para poner paz o para no quedarse al margen.

Después le preguntaron, de que equipo son sus hijos y dijo que son de Messi ya que en él ven lo que todos queremos ver en los futbolistas, pero hay que decir que en este Mundial “han descubierto la velocidad de Mbappé, el potencial de Griezman y, sobre todo, a la selección de Bélgica, la cantidad de situaciones y de variantes que hemos visto hacer a una sola selección en un mismo campeonato”.

Para seguir con el tema del Mundial, le dijeron que Michel hubiera sido Hazard y él entre risas dijo: “no tanto, ya que yo era menos potente. Quizá tenía su forma de entender el juego, de asociarme con los demás. Sabía cuando se podía jugar rápido y cuando había que parar”. Siguió añadiendo, que la comparación no se puede permitir por el talento, porque yo no tenía ese cambio de ritmo que tiene Hazard para arrancar, y de pronto para frenar. Y además, “No tenía ese físico que le hace a él tan diferente”.

Como se cualificó él mismo le preguntaron que si era culpa suya y si no, trabajaba lo suficiente; primero dijo que no se trata de eso ya que él siempre que hay algo llamado talento natural que hay que respetar al máximo. Por ejemplo, hay jugadores que lo máximo que pueden alcanzar es un ocho y no se pueden comparar con los que pueden llegar hasta sacar un diez, y eso no hace de menos a nadie si sabe encontrar su lugar en el campo o en la vida, añadió el míster franjirrojo.

"No hay que pensar en lo que son los demás. Hay que pensar en lo que puedes ser tú. Hay determinadas situaciones en las que no podemos luchar frente a la genética"

Con el tema aún de Bélgica le nombraron al míster Roberto Martínez que ha sido un estímulo y eso, el fútbol es lo más democrático que existe. Dijo que si que es un estímulo, sobre todo, por lo que se ha visto que hace por su equipo y, además, a Michel le ha gustado Bélgica porque ha sabido adaptarse a las situaciones que le proponía el rival. Hablaron del partido contra el Brasil, y ahí se puedo ver que es un equipo con alternativas, que tiene un entrenador que no tiene miedo a cambiar de un partido a otro, a pesar de ser un equipo dominador. Y todo eso ha hecho que el entrenador no tuvo miedo de cambiar de un partido a otro, a pesar de que no es fácil.

Michel durante un partido. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D

Al hablar de miedo le dijeron si el problema era eso, y dijo que la palabra exacta no sería miedo. Puso un ejemplo suyo en el Rayo que cambio de un 4-3-1-2 a un 4-3-3 y no le resultó tan difícil, pero si haces un 3-4-3 si ya que entonces hay preguntas. Le cuestionaron que porque él que fue un futbolista de talento hable tanto de tácticas, y dijo que su idea es mejorar al futbolista dentro de un contexto grupal que es el fútbol, y así darle las suficientes herramientas para que se sienta a gusto. Pero, además, “si el entrenador ve que ese futbolista no lo ha entendido y no hace nada, ¿qué clase de entrenador sería ese? Eso también forma parte del talento de la profesión”, añadió.

Le preguntaron que clase de entrenador es, y dijo con un ejemplo de un entrenador que tuvo él, Paquito. Este entrenador estuvo en muchos sitios, les traía libros con metáforas y cuentos que eran, lecciones de vida, que se pueden aplicar al fútbol. Además, le dijo a Michel que era el jugador con más talento de la plantilla, pero el que menos va a jugar. Y a día de hoy, Michel se ha dado cuenta que tenía razón, ya que él era un futbolista que sólo se reivindicaba con el balón ya que no tenía mentalidad de ir a buscarlo. Michel solo pensaba que eso era tarea de los otros diez compañeros, pero no es así, el futbol es otra cosa.

Le dijeron si tiene alguna inseguridad, y respondió: “Creo que tengo una ventaja. Mi apoyo es mi mujer. Sé que puedo hablar de cualquier tema con ella y siempre me va a dar un apoyo, una solución.” Para seguir con el mismo tema, le preguntaron si consulta a su mujer el once titular en caso de duda, Michel respondió, que al cien por cien no, pero si lo hace le va a preguntar muchas cosas y él siempre dará la información de lo que busco y ella sabrá por donde esta pensando. Hasta le dará una solución y le hará recordar que es importante que no se equivoque con los jugadores, que no tenga miedo a hablar con ellos de tú a tú.

Le afirmaron una frase: Se juega como se vive. Dijo que está de acuerdo, pero por eso es importante saber donde estás, recordar al jugador: “tu herramienta es tu cuerpo”, y sobre todo, explicarle que tiene que vivir 24 horas con esa idea en la cabeza.

Le preguntaron que, si los entrenadores cambian, dijo que no lo sabe, pero si afirmó que no le gustan las etiquetas, ya que las etiquetas te pueden engañar, pero lo que pasa en el césped no te engaña nunca. Y siguió hablando de su familia y como se ha criado en Vallecas.

Siguieron con el mismo tema de ser entrenador, pero ahora le dijeron si es tan duro, dijo que nunca se sabe dónde esta la dureza. Les contó una experiencia en el Murcia ya que fue el fichaje más caro de la historia y para Michel, fue la experiencia más dura y le convirtió en el hombre más crítico con uno mismo.

Míchel durante el partido contra el Reus. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D

“Aprendí que hay momentos malos y que esos momentos no avisan… Pero ahí estás tú para saber adónde quieres ir, para saber qué es lo que pretendes y que es lo que viste de los entrenadores que has tenido…”

Y, para terminar, le dijeron si ahora al llegar a casa seguirá hablando de fútbol con sus hijos, y si ya que nada más llegar ya le preguntan si han hecho algún fichaje más, pero cuando empiece la temporada ya vendrán las típicas preguntas: ¿Por qué este no juega más? Pero lo bonito de todo eso es: “parece que confían en mi en como hago las cosas, no me dejo guiar por la inmediatez del tiempo ni tomo las decisiones pensando en los demás, porque, al final, eso nunca sale bien”.

Bien, como podéis ver ha sido una entrevista muy larga y con muchas cosas que hemos podido saber de Michel, ahora solo falta esperar a que empieza la Liga en la máxima categoría del fútbol español.