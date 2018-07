Rodri ilusiona y Adán sostiene

El Atlético de Madrid empató 1-1 con el Arsenal en su primer duelo de pretemporada. Los chicos del Cholo Simeone debutaban en la International Champions Cup ante un equipo inglés al que ya se habían enfrentado en semifinales de Europa League la pasada temporada.

El Atlético dispuso de inicio un equipo con varios de canteranos y con el esperado debut de Rodri. El ex del Villarreal fue uno de los jugadores más destacados y dio muestras de lo que es capaz de dar. Las ausencias de varios jugadores que disputaron el Mundial, como Griezmann, Koke, Godín o Diego Costa, provocaron que el argentino contara como titulares con jugadores cuyo futuro en el equipo está en el aire, como Vietto y Gameiro.

Por su parte, los ingleses, dirigidos por el español Unai Emery, salieron con varios jugadores importantes. Los Bellerín, Ramsey, Aubameyang y Lacazette pusieron desde muy pronto en apuros a los jóvenes rojiblancos y se hicieron con la posesión de la pelota dirigidos por uno de los nuevos, el francés Mateo Guendouzi, que demostró por qué se le ha fichado.

El ritmo de partido era plomizo, casi sin presión del Atlético y con un Arsenal que movía el balón, pero no creaba peligro. Aún así, en un error de la defensa rojiblanca Lacazette tuvo la primera gran ocasión del partido, fusilando a escasos metros de la portería. Pero da igual que sea julio o abril, da igual que sea un amistoso o la final de Champions, que Jan Oblak siempre va a responder a los tiros rivales y va a salvar a su equipo. Con la primera atajada del esloveno el Atlético se despertó un poco y con un Juanfran extramotivado por llevar el brazalete de capitán y con un Rodri inconmensurable en el medio comenzaron a acercarse a la portería de Bernd Leno. Aún así, serían los ingleses los que volverían a tener dos ocasiones claras de adelantarse en las botas de Lacazette, aunque el francés volvió a encontrarse con un magnífico Oblak.

El Arsenal amenazaba, pero el Atlético fue quien encontró el premio del gol, porque Vietto se sacó un gran remate de cabeza tras jugadón de Correa con el que batió al portero gunner. El guion favorito del Atlético se materializaba en el Estadio Nacional de Singapur antes del descanso.

Sin embargo, nada más comenzar la segunda parte, el Atlético se vio sorprendido por un gran gol de la joven promesa británica Emile Smith-Rowe. El jugador de apenas 16 años ponía las tablas batiendo al debutante Adán. Aún así, el equipo rojiblanco no se amilanó y Vietto dispuso de otra gran oportunidad que salvó Cech. Con el paso de los minutos, el Atlético fue mejorando y se impuso físicamente a un Arsenal que amasaba la pelota, pero que no creaba excesivo peligro.

Tanto Unai Emery como el Cholo Simeone introdujeron un auténtico carrusel de cambios que provocaron que el partido se enrareciera y no terminara de coger ritmo. La entrada de canteranos como Mollejo, Carlos Isaac o Borja Garcés no sirvió para ver de qué son capaces los chicos, ya que en la segunda parte apenas se jugó. No hubo juego, no hubo ocasiones... tan solo una tarjeta amarilla a Calum Chambers, que se convirtió en el único jugador amonestado del partido.

Finalmente, el duelo se vio abocado a los penaltis y fue aquí donde surgió un héroe inesperado. Antonio Adán se erigió salvador parando los tiros de Mkhitaryan, Willock y Nketiah e incluso anotando el tanto que le dio la victoria a un Atlético que comienza con buen pie (y con buenos guantes) la pretemporada.