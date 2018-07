Era un secreto a voces y este jueves se ha hecho oficial: Ivan Alejo deja la SD Eibar y ficha por el Getafe. Después de varios días de rumores, el club ha oficializado el traspaso del vallisoletano. De esta manera el conjunto armero pierde otro gran pilar, el cuarto de este mercado de fichajes.

El acuerdo entre el Getafe y la SD eibar se hizo oficial esta misma tarde. La cifra ronda los cuatro millones de euros, aunque puede ascender hasta los 5 millones según objetivos. La venta del joven de solo 23 años, se convierte en el tercer traspaso más caro de los vascos, sólo superado por Florian Lejeune y Keko.

El joven Iván Alejo fichó la pasada temporada por el club armero, procedente del Alcorcón. En su única temporada como pupilo de Mendilibar, ha disputado un total de veintidós partidos, logrando un solo tanto.

Una de las razones de la salida del jugador, ha sido la dura presión que él mismo ha ejercido frente al equipo armero. El vallisoletano no quería seguir en el equipo y así se lo comunicó a los directivos en reiteradas ocasiones. Asimismo, el club ha entendido que no les conviene tener un jugador que no quiere estar aquí, dejando marchar al jugador sin ningún tipo de problema.

Aunque el futuro del vallisoletano sea prometedor, su marcha no va a ser un quebradero de cabeza para Mendilibar. El los últimos partidos liguero apenas ha participado y no ha sido ni mucho menos titular indiscutible para el entrenador de Zaldivar. No obstante, este no es el primer jugador que abandona el club en el presente mercado de fichajes. Hombres como Capa, Dani García o Inui, han tomado el mismo camino de salida.

Está claro que la SD Eibar debe reforzar sus filas con un fichaje a la altura de sus aspiraciones. Hasta el momento, únicamente se han incorporado tres nuevos nombres: Marc Cardona, Sergio Alvarez y Jose Antonio Martinez.