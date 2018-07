Cuatro amistosos con ciertas dudas

La pretemporada de la SD Eibar ya está en marcha y los jugadores armeros han tenido la oportunidad de demostrar su habilidad en cuatro amistosos. A pesar de que aún no se pueden sacar grandes conclusiones, bien es cierto que poco a poco vamos conociendo las ideas que plantea Mendilibar para la próxima temporada.

El primer partido fue contra el Tudelano, un conjunto que los armeros pudieron vencer fácilmente por cuatro goles a cero, pues los rivales apenas pusieron oposición. Este encuentro no se puede tomar como una referencia, ya que la diferencia de nivel de ambos clubes es bastante amplia. No obstante, se pudo observar el buen rendimiento del nuevo fichaje José A. Martínez y el poderío físico de Escalante jugando como lateral.

La Real Sociedad fue el siguiente rival del Eibar en pretemporada, un encuentro con sabor a primera división y el primer examen liguero. El conjunto armero suspendió, a pesar de que fue un partido en el que ambos clubes pudieron haberse llevado la victoria. La buena nota de este encuentro se la llevó Kike García, pues el conquense ha vuelto de vacaciones con olfato goleador y volvió a anotar ante el equipo txuri-urdin.

Llegados al stage en Austria, el primer rival del Eibar fue el Istanbul Basaksehir, donde los armeros fueron irreconocibles y cayeron derrotados por dos goles a cero. Poco -por no decir nada- se vio de lo que quiere José Luis Mendilibar para el próximo curso; asimismo lo más destacado fue la falta de velocidad con el balón y la mala organización del juego posicional, pues se sigue notando la falta de Dani García.

El último test fue contra el Swansea, a pesar de que el club inglés acumula más rodaje en pretemporada, lo cierto es que apenas intimidó en alguna ocasión a un Eibar que recuperó las buenas sensaciones y fue infinitamente superior. El juego por las bandas fue clave para conseguir la victoria.

Como conclusión final, en lo que se refiere an once tipo de Mendilibar, poco se puede destacar, pues el de Zaldívar aún está probando a todos los jugadores para cerrar la plantilla de 24 cuanto antes. Sin embargo, es bastante previsible el once que mostrará en Liga, sin descartar la entrada de las nuevas incorporaciones. Por otro lado, está visto que los dos amistosos en los que el Eibar ha conseguido vencer, los rivales no han puesto mucha oposición, por lo que es un claro significado de que aún falta trabajo para medirse a los mejores de España.