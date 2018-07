El Levante UD denunciará a El Hacen ante FIFA

Google Plus

El conjunto de Orriols quiere denunciar al jugador mauritano ante FIFA por no cumplir el contrato que tenía con el Levante y decidir marcharse a jugar al filial del Real Valladolid. El Hacen finalizaba su relación con el club en junio de 2018, pero el Levante tenía la posibilidad de prorrogar su estancia en el filial granota unilateralmente por dos temporadas más si abandonaba antes del 31 de mayo una cantidad de 2.000 euros. Desde el club aseguran que se efectuó el pago, por lo tanto, el jugador mauritano sigue siendo futbolista del conjunto granota, pero él ha decidido que eso no es así y ya llegó transmitir en el club la anterior temporada sus intenciones de no seguir en el conjunto granota.

El Hacen estuvo tanto en el filial como algunos encuentros en el primer equipo, con la primera plantilla debutó en Liga y Copa del Rey, mientras que con el filial consiguió ascender a Segunda División B tras pasar ciertas rondas eliminatorias, pero finalmente ganando la final ante el Ibiza en la Ciudad Deportiva de Buñol en los penaltis.

Este jugador ya había generado anteriormente cierto malestar en el club por algún retraso prolongado en sus reincorporaciones al equipo tras periodos vacacionales y pequeños incumplimientos del régimen interno. Por lo tanto, el Levante UD ha decidido denunciar ante FIFA dicha situación, que parece ser que estará bloqueada su licencia hasta resolverse dicha situación entre ambas partes, una situación realmente complicada entre club y jugador, ya que el futbolista ha anunciado que no quiere seguir más en el equipo valenciano, de hecho ya se ha vinculado con el filial del Real Valladolid, una situación realmente extraña que no es muy normal encontrarla dentro del mundo del fútbol y sorprende realmente tanto a la entidad con al aficionado a este deporte.