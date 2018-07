El Rayo niega fallos en los tornos

Google Plus

El pasado 24 de julio, gracias al diario 'Marca', se pudo saber cómo avanzaban las renovaciones de los abonos de la próxima temporada en Primera División. Bien, se pudo conocer que desde el Rayo niegan cualquier fallo en los tornos del Estadio de Vallecas a la hora de aplicar los descuentos, ya que los aficionados se han quejado del recuento al renovar sus abonos.

Y solamente hace una semana que se empezó la campaña de las renovaciones para la próxima campaña, y ya en el primer día en las taquillas tuvieron problemas y la cosa aún sigue más o menos igual. Estuvieron casi un mes de mucha angustia por parte de los aficionados, y por fin el 18 de julio se presentaron cómo serían los abonos para el Rayo Vallecano.

Una de las quejas principales de decenas de aficionados que aseguran haber acudido a los 21 partidos jugados en Vallecas, y que por tanto, les permitía tener un 30 % de descuento en su renovación. Pero el problema llegó en las taquillas vallecanas que los aficionados afirman que les han restado al menos un partido y por tanto, el descuento baja a 20%.

Así que, Marca se puso en contacto con dirigentes del equipo franjirrojo, que han negado, “categóricamente cualquier fallo, ni en los tornos ni en el recuento de espectadores.” Y ellos mismos han declarado que: “Nosotros no podemos tocar esos datos, ya que los datos de los tornos funcionan directamente con un programa de La Liga en el que el Rayo no tiene nada que ver. No es algo que desde el Rayo se pueda manejar.”

Y finalmente han querido dejar claro que: “La intención de este club es no engañar a nadie. No tenemos ningún interés ni nosotros, ni Enrique (encargado de las taquillas rayistas) en decir que alguien ha faltado a un partido si no lo ha hecho”, afirman desde el Rayo.

Y así evolucionan las renovaciones de los abonos del Rayo Vallecano para la próxima temporada en Primera División. Ahora toca esperar cómo va evolucionando eso en los próximos días.