Carvajal: "Raúl es el jugador insignia del Real Madrid"

Pocos días antes del viaje del Real Madrid a Estados Unidos para continuar con la pretemporada, Dani Carvajal concedió una entrevista a un medio del país norteamericano, BeIn Sports USA. En él dio su opinión sobre todos los temas de actualidad que envuelven al conjunto blanco de cara a una temporada con muchos interrogantes aún sin decidir tras la marcha de Cristiano Ronaldo.

Precisamente sobre el portugués y su comparación con Leo Messi fue preguntando Carvajal. El lateral opina que son "dificílmente comparables, ya que aunque los dos jueguen arriba y sean de los dos mejores jugadores de la historia, son muy diferentes". El defensa madridista considera que Messi "es un jugador que genera más fútbol, es un jugador que tiene mejor visión de pase, que tiene el balón más pegado al pie y encuentra mejor los espacios".

Por contra, define al que fuera su compañero hasta hace unas semanas como "un aniquilador, un jugador que llega al área, que se deja todo por marcar y por la camiseta y que trabaja mucho. Son diferentes, pero a la vez tan buenos", sentenció Carvajal. El jugador los comparó incluso con sus gestos en el campo: "Cristiano es más impulsivo, actúa más por intuición. Messi se le ve más calmado, no es que lo conozca mucho personalmente, pero desde afuera se le ve más calmado, alejado de polémicas".

Precisamente el luso y el argentino están incluidos en la particular lista de candidatos al Balón de Oro de este año de Carvajal, acompañados del madridista Luka Modric: "Cristiano y Messi están a otro nivel y Modric no es sólo por el Mundial. Luka para nosotros es el motor del equipo, el que quiere todos los balones, es el que se echa el equipo a la espalda". Sobre el croata únicamente tuvo palabras de elogio al comentar que "puede jugar de lo que quiera, porque es verdad que defiende, ataca, lleva la iniciativa, sabe cuándo hay que juntarse y cuándo no...".

Tras la marcha de Cristiano, mucho se ha hablado de que se va el mejor o el segundo mejor jugador de la historia del Real Madrid. Ante esto, Carvajal tiene claro quién ha sido el jugador madridista más importante en la historia del club: "Raúl. Yo me identifico mucho con él, es un jugador canterano, un jugador que se ganó a todos a base de trabajo y esfuerzo. Creo que no es el jugador más rápido, el que tiene mejor contro de balón o el que mejor remata de cabeza, pero lo hacía todo bien. Por los goles que ha hecho, por lo que le ha dado al madridismo, para mí es el jugador insignia del Real Madrid".

Por último, Carvajal opinió sobre la polémica que generó el fichaje de Julen Lopetegui por el club madridistas: "Creo que se hizo de la forma correcta. No tiene nada que esconder. Vas a ser entrenador del Madrid, se abre la puerta, se cierra y a por el Mundial".